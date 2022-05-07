宏達電(2498)4月營收在手機、VR產品無力支撐下，單月、累計營收均寫下歷史新低，4月營收只剩2.1億元，月減逾5成。

宏達電4月營收在智慧型手機產品延遲，加上元宇宙眼鏡View Flow銷售高峰已過，4月營收2.1億元，月減50.79%、年減44.92%；累計前4月營收13.13億元，年減15.54%，包括單月、累計營收均創歷史新低。

宏達電智慧型手機原定4月發表，但因供應鏈等問題遞延報到，另外，加上VR產品宇宙眼鏡View Flow銷售高峰已過，貢獻有限，故營收低迷。宏達電近期在VR領域持續有眾多布局，首先， 宏達電攜手余文樂所創立的NFT品牌「ZombieClub」、時尚媒體GQ，跨界共同打造史上第一個BEATDAY元宇宙「NFT 喪屍派對 feat.ZombieClub」，觀眾將可在電腦平台化身「ZombieClub」NFT角色狂歡。再者，HTC VIVE ORIGINALS攜手國際現代舞大師許芳宜將於2023年上架首部VR互動舞作《忘形》，未來也將置入VIVE ORIGINALS的元宇宙音樂平台 BEATDAY，提供手機、平板、電腦多平台形式展演， 未來BEATDAY除了持續推出全息演唱會，也將邀請更多合作夥伴進駐，延伸XR、區塊鏈、AI等新科技的應用服務，持續拓展品牌內容深度、建構元宇宙生態系，提供觀眾更多元的沉浸式娛樂體驗。

日前就有日系外資看好宏達電仍是VR話題炒作中的受益者，加上宏達電透過發展元宇宙改善現況，故將宏達電評等由原先的「賣出」調高至中立的「持有」，目標價由30元調高到45元。