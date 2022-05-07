知名女星賈靜雯，2019年憑著夯劇《我們與惡的距離》拿下金鐘女主角寶座後，又憑電影《瀑布》獲得金馬最佳女主角肯定，演藝事業再攀高峰，私下美滿婚姻生活羨煞旁人。而2015年與男星修杰楷結婚，陸續生下2名寶貝女兒咘咘與波妞的賈靜雯，近日母親節來臨，當媽的她不僅曬出家中兩個寶貝送的母親節禮物，其中丈夫修杰楷送的禮物讓人哭笑不得。

賈靜雯昨（6）日晚間在社群平台更新近況，透露在母親節前夕傍晚，發生了感動加搞笑的事情，兩個女兒為了給她準備禮物，在房間裡做手作花樹到晚上九點才從房間出來，賈靜雯無奈又開心地表示「不准我進房間看她們，認真地做母親節禮物給我」，照片中咘咘和波妞手中拿著紙做的花束，對著鏡頭開心露出笑容，波妞似乎還在換牙期，門牙不見了，只看到兩顆小虎牙，模樣十分可愛。

兩個寶貝的禮物引來網友誇讚「咘咘長大了她好可愛喔」、「可愛的小虎牙」、「波妞真的好像蕭敬騰喔」；丈夫修杰楷的送禮也被拿來比較，賈靜雯透露修杰楷送了一隻蟾蜍，祝福財源滾滾來，還有一藍鮮花，讓她無奈表示「真的很可愛啦，想問媽媽們，如果妳們收到一隻蟾蜍，會感動嗎？」

留言處許多人祝賈靜雯母親節快樂，也有媽媽級網友現身分享收到的母親節禮物「我兒說要送我橘皮洗碗精跟薑，金蟾蜍顯得很大器」、「修先生的浪漫，好特別喔」、「啾吉（蟾蜍）？滿妙的！」、「如果是一隻黃金做的啾吉（蟾蜍）我可以接受」、「啾吉務實、花籃浪漫，別人的老公總是不會讓我們失望的」