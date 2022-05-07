中廣董事長趙少康團隊一位小編，祝趙能「減肥成功，越來越瘦」。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「康編碎碎念」）

昨日（6）是中廣董事長趙少康的72歲生日，趙卻表示，他的生日願望就是，希望今年參選市議員的藍營新人們的願望都能成真，故他將自己的許願機會讓給他們，讓大家相當驚訝。特別的是，一位趙少康小編祝趙能「減肥成功」引起注意，不少網友都認為，很難想像趙還需要減肥。

趙少康小編昨日在臉書粉絲專頁「康編碎碎念」發文表示，當天是「老闆」趙少康的生日，他們問老闆想許什麼願望，他第一個想到的就是，希望把許願的機會讓藍營青年軍們，因為他的願望就是，希望他們的心願可以成真。

趙少康小編指出，團隊這次特別找了呂家愷、戴湘儀、詹為元、楊植斗、張煥霖等青年來拍一支小短片，講講自己的期許，也祝趙生日快樂。影片中，一位小編表示：「希望老闆可以減肥成功、越來越瘦！」此話卻意外引發討論。

網友紛紛留言：「趙大哥已經這麼瘦了，還減啥肥？」「想不到趙少康還需要減肥」、「趙少康不是已經很瘦了嗎？」「趙先生身材超標準的耶」、「連他都要減肥，我看看自己慚愧的肚子」、「減肥真是全民運動，不分年齡」。