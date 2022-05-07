原本預估不會回歸的七六人明星中鋒恩比德，7日還是戴上黑面具先發登場拿下18分、11籃板，搭配馬克塞下半場爆發摘21分，帶領七六人最後以99比79力挫東區龍頭熱火，除了成功阻擋熱火搶先聽牌，七六人也總算拿下季後賽次輪首勝，接下來G4在9日開打。

戴上黑色面具先發登場的恩比德，確實鼓舞七六人士氣，開賽激起七六人搶得領先優勢，甚至來到次節一度領先到雙位數，尤其是哈登找回手感，半場就摘15分，但他也提前3犯，上半場結束，七六人41比32領先，恩比德7分、7籃板。

七六人雖在下半場一開始打出5比0，一度領先到14分，可惜熱火趁著哈登吞下第4犯退場休息，打出誇張13比0轉眼追上，甚至追成57平，隨著比賽逐漸白熱化，塔克與賽布爾也在場上爆發激烈口角，兩人更吹1次技術犯規收場。

此時上半場得分掛蛋的馬克塞挺身而出，帶領七六人重新擴大領先，打到比賽還剩7分48秒，七六人78比67領先，來到最後2分47秒，恩比德穩穩兩罰俱中，擴大領先到17分，比賽還剩2分05秒熱火喊出暫停，幾乎提前宣告勝負已定。

七六人除了恩比德雙十演出，丹尼格林單場投進7顆三分球，也有21分進帳，哈登17分、8籃板及6助攻，托必亞斯哈里斯9分、10籃板及8助攻；熱火以吉米巴特勒33分最高，希洛14分，其他熱火球員得分都沒上雙，尤其是阿德巴約受制於恩比德復出，全場投9中2、僅有9分。