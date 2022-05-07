桃園市一名40歲女子先前因犯下詐欺案件，今年5月被警方通緝，6日下午她騎機車出門，因為頭上頂著「一頭顯眼藍髮」，立刻就被巡邏員警認出，確認身分後將其逮補送辦。

大溪警分局指出，昨日下午2時許，該名40歲林姓通緝犯騎機車行經大溪區儲蓄路、仁和路二段路口，圳頂派出所員警在巡邏途中一眼就認出她。由於先前警方循線掌握，她將頭髮染成藍色非常顯眼，故平常巡邏時也會多加注意。

警方表示，當時林女頭戴半罩式安全帽，員警從遠處就看到明顯的藍色頭髮露出來，上前盤查確認林女身分，經訊問後移送桃園地檢署偵辦。