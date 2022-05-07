選對衣服，不僅能為自己增添魅力，還可能會助你一臂之力。運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖的幸運色，穿上幸運色有助於提升運勢，無論在生活或職場上都能夠更順遂。

▍生肖鼠和豬

幸運色：黑色、藍色、灰色、白色、銀色、金色

生肖鼠和生肖豬五行為水，因此適合穿五行屬水的黑、藍、灰色衣服，來助旺生肖五行，增強自身的水屬性。水屬性強，有助於讓人頭腦冷靜，情緒平穩。此外，生肖鼠和生肖豬也可以穿五行屬金的白、銀、金色衣服，因為金能生水，穿上金五行的衣服，既可以增旺水氣，也可增強人的決斷力。

▍生肖馬和蛇

幸運色：紅色、粉色、紫色、綠色、青色

生肖馬和生肖蛇五行為火，因此，適合穿五行屬火的紅色、粉色、紫色，來增強火五行。紅色也會給人一種喜氣洋洋、吉祥如意的感覺，穿上這樣的顏色，讓你的日子旺上加旺。因為木能生火，所以生肖馬和生肖蛇也可以穿五行屬木的綠、青色衣服，增強火氣，同時也會給人一種生氣蓬勃的力量感。

▍生肖虎和兔

幸運色：綠色、青色、黑色、藍色、灰色

生肖虎和生肖兔五行為木，適合穿綠色、青色的衣服，來增旺木五行。木在自然界為植物，它本身就具有蓬勃的生命力和柔和的特性，穿上這種顏色的衣服，增強人的上進心，讓人更願意向上進取。同時，生肖虎和生肖兔也可以穿黑色、藍色、灰色衣服，用水來生木，讓木氣更盛，使人健康有活力，沉穩大氣。

▍生肖猴和雞

幸運色：白色、銀色、金色、黃色、咖啡色

生肖猴和生肖雞五行為金，適合穿白色、銀色、金色的衣服，來增旺金五行。金代表聚斂，象徵果斷與好強，這兩個生肖的朋友多穿金屬性的衣服，抒發本性，讓自己做事更果決。此外，也適合穿黃色、咖啡色系的衣服，用土來增旺金氣，讓人在日常生活工作中，做事有條不紊。

▍生肖牛、龍、羊、狗

幸運色：黃色、咖啡色、紅色、粉色、紫色

這四個生肖五行為土，平時可以多多穿土屬性顏色的衣服，如黃色、咖啡色，來增旺土五行。土是承載萬物的大地，具有沉穩、厚重的特點，這幾個生肖穿上土五行的衣服，可將自身特性放大，踏實肯幹，厚道可靠，有助於贏得他人的信賴。另外，這四個生肖也可以穿紅色、粉色、紫色，以火生土，穿上這種暖色調的衣服，也能激發人的熱情，有助於增旺人緣。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】