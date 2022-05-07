羅智強行動競選總部亮相。（中時新聞網直播）

全力備戰桃園市長！ 羅智強行動競選總部亮相

有意參選桃園市長的台北市議員羅智強已在桃園龜山購屋，並宣布下周一將辭去台北市議員，趁著母親節前夕，他今（7日）宣布「桃園+」行動競選總部及發言人何元楷亮相，展現參選桃園市長的決心。

羅智強表示，我把自己定義為走入人民的市長參選人，我的辦公室就是馬路，行動總部稱為桃園小金剛，一方面是宣傳車也可以辦戶外座談會，是多功能的競選戰車，能夠是一個新的開始，今天早上已在虎頭山公園問候民眾。

羅智強說，今天是一個出發也是一個開始，一步一腳印把桃園走透，把民眾聲音聽進來形塑政見、為民喉舌。