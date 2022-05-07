The Lakers interviewed former Portland Trail Blazers coach Terry Stotts for the franchise’s coaching job this week, sources tell ESPN. Stotts made the playoffs in eight straight seasons with Blazers, including two trips to conference semifinals and a berth in conference finals. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 7, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基7日搶先爆料，目前正在積極找尋新任總教練的湖人，目前找來曾幫拓荒者連8年闖進季後賽，其中兩次打進次輪、1次闖到西區決賽的史托茲面試，不過《The Athletic》記者查拉尼亞也同時爆料，湖人也面試過前勇士主帥馬克傑克生了。

現年64歲的史托茲，執教生涯當過老鷹、公鹿及拓荒者等隊總教練，累積戰績517勝486敗、勝率5成15，其中2012年7月接掌拓荒者兵符，隨後帶領拓荒者連8年闖進季後賽，卻在上季拓荒者止於首輪之後，遭到拓荒者無情開除。

相較於史托茲，馬克傑克生的執教生涯就沒那麼亮眼了，傑克生只在2011到2014年期間擔任過勇士總教練，留下121勝109敗、勝率5成26戰績，隨後就擔任電視球評，不過當年勇士也因他奠定應有基礎，才有隨後的4年奪下3冠壯舉。

馬克傑克生如今比起史托茲更具獲選湖人主帥機會的原因，在於他可望擁有「小皇帝」詹姆斯的力挺，因為詹皇先前就曾放話馬克傑克生是個不錯的教練，只是隨著湖人到現在還不清楚將會如何重建，馬克傑克生能否真正幫助到他們，恐怕還很難講。