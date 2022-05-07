根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基7日搶先爆料，目前正在積極找尋新任總教練的湖人，目前找來曾幫拓荒者連8年闖進季後賽，其中兩次打進次輪、1次闖到西區決賽的史托茲面試，不過《The Athletic》記者查拉尼亞也同時爆料，湖人也面試過前勇士主帥馬克傑克生了。
現年64歲的史托茲，執教生涯當過老鷹、公鹿及拓荒者等隊總教練，累積戰績517勝486敗、勝率5成15，其中2012年7月接掌拓荒者兵符，隨後帶領拓荒者連8年闖進季後賽，卻在上季拓荒者止於首輪之後，遭到拓荒者無情開除。
相較於史托茲，馬克傑克生的執教生涯就沒那麼亮眼了，傑克生只在2011到2014年期間擔任過勇士總教練，留下121勝109敗、勝率5成26戰績，隨後就擔任電視球評，不過當年勇士也因他奠定應有基礎，才有隨後的4年奪下3冠壯舉。
馬克傑克生如今比起史托茲更具獲選湖人主帥機會的原因，在於他可望擁有「小皇帝」詹姆斯的力挺，因為詹皇先前就曾放話馬克傑克生是個不錯的教練，只是隨著湖人到現在還不清楚將會如何重建，馬克傑克生能否真正幫助到他們，恐怕還很難講。
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