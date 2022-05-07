2022年至今已經過了大半年，相信許多水象星座的朋友們都度過了一段順遂的上半年，不過目前已經進入到了5月，星象在5月11日的時候，代表幸運的木星將會移動到牡羊座，而下半年的最強運勢星座也會開始改變，以下將點出3個2022下半年運勢超強的星座，幸運之神的眷顧終於降臨到他們身上，也為他們的生活帶來不一樣的變化。

★牡羊座

牡羊座有機會迎來新身分。(圖/翻攝自觸mii)

2022下半年最強運勢星座首先就是牡羊座，這是牡羊座自從2010年以來再次被幸運之神眷顧，而在下半年的牡羊座很有機會會迎來一個受歡迎的新身分，且他們的運勢整體都是非常強的，若是有想實現的夢想不妨可以付諸行動，不過牡羊座們要注意，若是想在5、6月時行動要多加小心謹慎。

★射手座

射手座迎接快樂或有創造力的事。(圖/翻攝自觸mii)

射手座在2022下半年將迎接許多令人感到快樂或有創造力的事，若是想談戀愛或是想結婚生子的射手座，在下半年很有可能心想事成，2022下半年射手座的第五宮能量被啟動，第五宮掌管的是談戀愛及生小孩，讓射手座們在感情生活上收穫滿滿。

★獅子座

獅子座在人生上有重大突破。(圖/翻攝自觸mii)

獅子座的大家在2022下半年有機會在人生上有重大突破，雖然全球受疫情影響，不過獅子座下半年的出國運勢非常的好，若是有想出國進修的獅子座，不妨可以好好規劃，而獅子座下半年的桃花運也相當不錯，想脫單的獅子座朋友們，極有可能會進入到人生的不同階段。

以上3星座朋友們，恭喜你們成為2022下半年最強運勢的星座，相信此3星座的朋友們在生活上都會迎來一段順遂的日子，若是大家要趁下半年突破人生，想來也一定可以迎來好結果的。