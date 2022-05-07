新北市一名孕婦4日因確診發高燒，被送往亞東醫院專責病房救治，不料病況急轉直下，6日上午突然失去意識，經院方緊急搶救，腹中胎兒仍留不住；婦人今凌晨宣告不治，亞東醫院已證實此事。

亞東醫院表示，確診孕婦4日因高燒住院，醫師給予無孕婦禁忌症的抗病毒藥物、安胎藥物治療，但病患身體免疫力不足，持續發燒。

孕婦病程變化快速，6日失去意識後，經院內婦產科、小兒科及心臟外科醫師共同搶救，腹中胎兒仍急救無效；不幸的是，昨在加護病房救治的孕婦，今天凌晨也宣告死亡。