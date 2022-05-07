「喜劇之王」周星馳（星爺）去年突然傳出有新歡，對象是17歲落選港姐張曉祺（Ukei），但周星馳立刻否認，澄清與張曉祺不熟，且當天遊艇上還有一堆人，事後更發律師信給張曉祺要求刪照片，緋聞不了了之。近日，媒體報導張曉祺赴美國度假，原本近年口罩不離身的生活大解封，不僅不用戴口罩還可以爽玩各處，她更曬出自己穿比基尼美照，丁字褲上身露出半個屁股蛋，年輕無敵的好身材一覽無遺。

周星馳早年曾與朱茵、莫文蔚等人傳出緋聞，去年8月媒體拍到他和小他42歲的小模張曉祺及一群朋友坐奢華遊艇出海遊玩，但周星馳隨後嚴正否認此事，強調跟張曉祺完全不熟，在船上時張曉祺確實有來找他聊天，然而周星馳沒多做理會。

事發後，港媒報導周星馳發了律師函給張曉祺，重申出海前就透過朋友提醒為了保護隱私，不得上傳與遊艇旅行的照片，認為有人違反協議，由於此消息已為周星馳帶來不良影響，要求張曉祺處理此事，將社交網站上關於遊艇的照片刪除，並保證不再以任何方式發相關圖文，否則將採取法律途徑維權，並向女方索討相關的法律費用及開支，張曉祺事後受訪承認為此和周星馳本人溝通過，除了那次聯繫外，現在已經跟周星馳沒任何往來。

據《香港01》報導，張曉祺最近跟家人到歐美旅行，享受久違的「無罩旅行」，張曉祺說她不擔心美國疫情，這裡的人已經都不用戴口罩，但她不會掉以輕心，仍會做好個人衛生管理，她人雖在外地還是很擔心香港疫情，本月將過18歲生日的她，預告生日前會回香港，跟親友慶祝生日。