家有兒童的父母，近日都繃緊神經，格外注意孩子健康狀態，就怕孩子染疫確診。不過醫師指出，不管是否感染新冠病毒，當孩子出現咳嗽時有類似狗吠聲時，都要當心恐是咽喉氣管支氣管炎（laryngotracheobronchitis），通常被稱為「哮吼症」，程度雖有輕重之分，但常於夜間開始發作或惡化，嚴重時會有呼吸窘迫甚至需要插管的可能，若能早期發現儘早治療，可避免惡化。

臺北榮總新生醫療中心鄭玫枝主任表示，近日收治2名幼童，分別是5個月大的沐沐及3個月大的恩恩，因家人染疫而遭傳染，出現咳嗽，發燒、食慾不振和脫水症狀住院治療。其中沐沐還出現哮吼症，晚上嚴重咳嗽到聲音沙啞，且虛弱無法進食被緊急送醫。

勇母陪伴照護，沐沐(左)恩恩(右)成功抗疫，症狀大幅改善，已恢復往日的精神活力和食慾。(圖/臺北榮總提供)

●哮吼症 好發於嬰幼兒的呼吸道感染症

哮吼症會引致氣管內腫脹，並影響正常呼吸，咳嗽時會出現類似狗吠聲，也常併發喘鳴、聲音沙啞、發燒或流鼻水等症狀。榮總指出，從國外的經驗發現，在Omicron變異株的流行期，有些嬰幼兒在罹患COVID-19後也會併發哮吼症。

鄭玫枝主任指出，不論家人及嬰幼兒本身有無染疫，或幼兒本身罹病而居家照護時，都需特別注意孩子的呼吸。如兒童出現嚴重咳嗽如狗吠聲、呼吸急促、聲音沙啞、活動力差及食慾不振時，務必盡速就醫。

●居家照護期間 注意事項別輕忽：

一、需轉介視訊診療或建議住院的6種情況：

1.一歲以下有症狀者；

2.發燒超過48小時或高燒>39度合併發冷／冒冷汗；

3.退燒後持續活動力不佳；

4.持續嘔吐；

5.超過12小時未進食或未解尿；

6.退燒後仍持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛。

二、兒童出現以下6種症狀，立刻打119或連繫24小時緊急醫療諮詢平台

1.抽搐；

2.意識不佳；

3.呼吸困難或有胸凹現象；

4.唇色發白或發紫；

5.血氧飽和度低於94%；

6.肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

榮總還特別指出，這2位寶寶住院期間，母親們全程陪伴，持續哺餵母乳，讓孩子獲得最好的照顧，雖因住院隔離諸多不便且十分克難，但母愛讓病房充滿溫馨，也讓醫護們感動不已，希望母童都能安度疫情，共同打贏這場與病毒的戰爭。