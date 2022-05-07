截至5月6日為止，基隆市居家隔離人數達3284人，確診居家照護也達3529人。對於這些居家隔離、居家檢疫或居家照護的民眾來說，生活垃圾該如何處理，往往成為問題。基隆市環境保護局表示，若民眾實際有垃圾清運需求，可透過區公所申請，再由環保局派員分流清運。

基隆市環保局指出，原則上希望民眾在隔離期間，將垃圾打包暫置家中，待隔離期滿，解除列管後，再將打包好的垃圾消毒後，再於正常清運時間丟入垃圾車。又或是可以請親朋好友協助，在不接觸的前提下，於隔離期間代為倒垃圾。

但實務上，若民眾在隔離期間有垃圾清運需求，可以先以電話洽詢民眾所在地區公所申請到府收運垃圾服務。再由區公所將需求轉至環保局，並由環保局派專人協助清運。

環保局提醒，民眾在隔離期間產生的生活垃圾，可以做好垃圾分類，打包置於家中。同時，垃圾袋應避免擠壓，裝達七分滿後，將垃圾袋口扎緊。如有尖銳物品，請先以報紙包封以防刺破垃圾袋，如袋內液體滲漏或異味，應將垃圾密封再加一層垃圾袋密封扎緊。

若需要於隔離期間清運垃圾，環保局在收垃圾時也會消毒、收回載運至集中收運點再消毒。