不動產代銷業者海悅(2348)4月合併營收4.95億元，月增1％、年增16.73％，前4月營收15.89億元，年減4.16％。海悅表示，雖4月起面臨台灣本土疫情擴大，新冠肺炎確診數急速攀升，然在維持「正常過生活」的原則下，與去年全國三級警戒時期，海悅代銷建案接待中心來客數緊縮八成相較，4月份平均每周來客人數僅減少兩成。

海悅說，目前全台建案銷售，以有交通、產業等實質條件支撐的區域房市表現較佳，而受到烏俄戰爭、全球疫情未歇干擾，台灣在面臨通膨下亦採逐步升息政策，且由於營建成本高漲，因此建商多傾向以合理房價銷售穩健去化為優先，讓房價表現回歸市場機制。

海悅進一步指出，受益代銷建案全台布局策略，今年公司在手案量維持2,000億元的高檔水位，其中興富發已開案與預計推案的總銷金額合計共800~1,000億元，公司代銷業務無虞，目前公司累計前4月合併營收近15.9億元，年減幅已收斂至4.16％，隨著代銷建案銷售增長，預期上半年營收表現有望與去年同期約當。

海悅因應央行房市信用管制與升息環境，已於4月22日董事會決議辦理私募國內轉換公司債，為公司規畫多元且資金成本相對低的籌資方案，本次籌資主為充實營運資金、健全財務結構或支應其他資金需求等一項或多項用途，未來於募資效益顯現後，公司財務結構將更趨健全，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響，此案將於6月17日股東會討論議案確定。