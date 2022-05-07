民進黨立委高嘉瑜批抨快篩試劑價格太高，與衛福部部長陳時中槓上，綠營人士也紛紛聲援陳。港媒認為，高嘉瑜為民發聲多次砲口對內，此舉雖讓黨內不滿卻獲民眾高度支持，一旦輿論發酵，她可能取代陳參選台北市長，從陳近來發言也可見他的著急，此說法獲不少網友贊同，有人更直言「不是沒可能」。

香港媒體《中評社》4日評論表示，高嘉瑜槓上陳時中後，民進黨內包括駐德代表謝志偉與多位立委，紛紛跳出聲援陳。高批評黨內已非首次，且每回都未能獲得黨內支持，甚至有不少同志公開反對他「砲口對內」的行為。

評論分析，高嘉瑜在民進黨內無特別的派系，過去也曾為沒被提名選立委槓上黨中央，後雖如願提名參選立委，也是因她在台北市港湖區得票太驚人，派任何人都等於是在跟她搶票，才不得不派她。以目前情勢，民進黨不可能提名她選台北市長，但論實力與民意，她卻不見得輸陳時中；高點出防疫致命傷重創陳威信，為陳選台北市長埋下變數，故陳才會情急與高對槓，形同把高當成「對手」在打。

此說法引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「不是沒可能」、「聽起來驚人，但卻不無可能」、「老實說我也有這感覺」、「政壇瞬息萬變，沒到最後都不知道」、「阿中最近拚命秀打臉高嘉瑜的圖，顯然是很在意」、「如果高真的選台北市長，蔣萬安不一定穩」、「高嘉瑜的實力，就算脫黨應該也能選上立委」。