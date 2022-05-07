上海市副市長陳群在7日疫情防控記者會上表示，今年全市將有5萬多名考生參加秋季高考，11萬名考生參加中考，在聽取各部門、專家、中學校長、高三國三年級的師生與學生家長代表等各方意見後作出調整，將上海秋季高考統考延期至7月7日至9日舉行；高中學業水準等級性考試延期至6月18日至19日舉行；中考延期至7月11日至12日舉行，並取消國中理化實驗考試、外語聽說測試，相關考試成績以滿分計入學生中考總成績。

根據澎湃新聞引述陳群說明，會因疫情作出以上調整，主要基於3方面考慮。第一是大考之前，要盡可能給高三、國三以及參加等級考的高二學生到校學習留出必要時間。疫情過後，學生由家門直接走進考場，應考狀態可能難以保證。校長和老師們普遍認為，在符合疫情防控要求的前提下，要給考生留出一段在校學習時間，鞏固複習成效，穩定考前心態，適應考試環境，從而能以更好的狀態迎接考試。

第二是需要在等級考和秋季統考之間留出一定時間間隔。秋季統考比等級考權重大，兩次考試之間留出間隔，讓考生在完成等級考後，再專心複習一段時間，以迎接語、數、外3門統考科目考試的安排更為合理，也符合以往慣例。

第三是使考務安排更具操作性。中考的理化實驗和外語聽說測試對考場防疫要求比較高，組織難度更大，在總成績中所占權重較低。特別因為疫情原因，國三學生實際上無法接受理化實驗訓練。經綜合考慮，決定今年取消這兩項測試，相關成績以滿分計入中考總成績。