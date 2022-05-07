天王「周董」周杰倫和昆凌結婚7年，兩人原本育有一女一子，日前公布懷了第三胎，昨(7日)第三胎平安誕生，周杰倫一改過去低調作風曬出小公主正面照片，可愛的模樣引來演藝圈好友留言恭喜，其中五月天怪獸的留言也洩漏了他早知道第三胎女兒出生的消息。。

周杰倫和昆凌原本集滿「好」字，育有女兒小周周Hathaway和兒子小小周Romeo，今年28歲的昆凌原本打算25歲以前生完3胎，2016年卻發現罹患多囊性卵巢症候群，一度阻礙了兩人懷三胎計畫，今年初周杰倫公布喜訊，宣布將再次當爸，但性別保密。

周杰倫家中小女兒模樣曝光。（圖／翻攝自jaychou IG）

上月昆凌分享和家人舉行揭曉派對的影片，戳破大氣球後粉紅色的氣球飄滿天，她又在限時動態寫下「My Princess（我的公主）」字樣，間接證實家中將迎來第二位小公主，之後她更曬出廠商送的寶寶衣物，大部分都是粉紅色，也證實了此事，昆凌當時更笑說已經準備好坐月子。

怪獸和小S留言恭喜周杰倫。（圖／翻攝自jaychou IG）

昨昆凌分享和老公周杰倫兩雙手環繞住女兒的幸福照片，周杰倫更是親自分享小女兒的廬山真面目，引來一排大明星朋友留言祝福，怪獸說：「終於可以講了～小公主好可愛，恭喜哥」，小S大讚：「恭喜，好幸福！好老婆、好老公，可愛的孩子們，一定會永遠健康快樂」，阿信回：「健康平安，快樂長大」，蔡康永說：「為世界帶來更多喜悅！為你高興」。