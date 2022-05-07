根據統計，近兩年台北市商辦租金屢創紀錄，7個辦公商圈內有26棟創下新紀錄，其中信義世貿商圈就佔了9棟。

信義全球資產統計2020年至2022年台北市市區商辦租金變化，共有26棟指標性辦公大樓在2年內成交租金創下當棟記錄，信義世貿商圈有9棟，其中台北101、華新麗華花旗大樓、新光信義金融大樓、遠雄金融中心這四棟，每坪租金單價超過3500元。

根據實價登錄租金揭露，華新麗華花旗大樓在今年1月出現一筆總租金約42萬，換算每坪單價3,837元，創下當棟新高；台北101更從2013年每坪不到3,000元，2020年至今已有10筆實價租金超越每坪4,000元。

北市七大商圈 26棟辦公大樓租金刷當棟新高

另外租金創當棟紀錄的其他商圈包括南京商圈有4棟、松江南京商圈3棟、南京四五段商圈3棟、站前西門商圈3棟、敦北民生商圈3棟、敦南商圈則有1棟。這些大樓中有10棟的屋齡超過30年，像是敦北民生商圈的宏國大樓屋齡雖逾30年，但2020年出現一筆實價租金每坪約2,813元，除刷新當棟記錄，也高於商圈平均行情。

大坪數規劃商辦市場少 後勢仍看漲

信義全球資產總經理柯宏安表示，雖然2020年起因為新冠疫情影響，稍有遞延企業租賃搬遷，但因近年台北市市區陸續有辦公大樓進行都更危老重建，舊大樓拆除，使得辦公供給面積更顯緊縮，即使有新完工商辦大樓，目前也多為自用為主，實際釋出市場的面積有限下，讓區位及大樓條件好的指標性商辦租金持續上漲。

101辦公大樓租戶福利好 網友曾開箱共享空間

就有網友Ariel Hsu的祕密花園曾經開箱位於台北101辦公大樓35樓的空間「Sky Park」，這是101租戶的中央公園，是專屬租戶的空間，不管是要舉辦展覽或演講、談天用餐或休息充電，有規劃不同區域，座位區完全開放使用，無敵高空景觀看到飽，對於租戶是相當貼心的服務。

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