元宇宙遊戲魅力無法擋，連女神也淪陷啦！由Gamamobi推出的全球首款「開放世界元宇宙手遊」《MetaCity M》正式宣布，將由韓國頂級娛樂經紀公司YG旗下紅遍世界的女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，如此驚喜的跨界聯名合作，也勾起玩家與粉絲的高度興趣，在網上掀起熱議。

全球首款開放世界元宇宙手遊！《MetaCity M》實現你的所有幻想

從2020年就開始研發的《MetaCity M》，主打著「開放世界元宇宙」的策略，在《MetaCity M》內每顆星球有超過1600個小鎮、690個二級城市、55個一級城市和超過5.1億平方公里的超大探險世界，你可以和朋友當鄰居，與世界各地、不同國家的人每天開車、走路、搭飛機去各地探險，到各山巔秘境欣賞日出日落與春夏秋冬，還能搭上星際飛船去其它星球拜訪不同世界的玩家，在遊戲內你也可以發揮建造才能，與世界各國的玩家們共同開發城鎮，創造出絕無僅有的元宇宙都市。

元宇宙震撼彈來襲！《MetaCity M》宣布LISA 擔任全球代言人！

《MetaCity M》正式宣布，將由南韓知名女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，風靡世界音樂及時尚界的她，舞台下以可愛討喜的個人風格著稱，她的親民甜美正符合現在席捲全球的《MetaCity M》元宇宙世界，如此驚人的跨界聯名合作，也令粉絲、網友及廣大的玩家們倍感期待。

《MetaCity M》邀LISA任全球代言人！網嗨翻：這手遊太猛了！

《MetaCity M》因為LISA的加入，讓全球玩家對今（2022）年遊戲的正式上線更加拭目以待，就有網友興奮地說「哇！竟然是LISA！太厲害了吧！這遊戲哪時候可以玩」、「居然是LISA，想跟LISA出遊」、「這遊戲很有眼光欸，找到LISA代言」、「好猛，找LISA當代言人，這手遊太猛了」。

對於玩家的瘋狂敲碗，Gamamobi表示，為了給玩家最完美的遊戲體驗，遊戲團隊的各項開發處於最後微調階段，預計於今（2022）年第二季進行封閉性測試（CBT），下半年會正式問世，將於Google Play、Apple Store全球上線，屆時玩家便可以在《MetaCity M》元宇宙的虛擬世界裡，盡情探索、體驗，開創自己的第二人生！

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