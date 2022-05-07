Netflix近期熱播的大人系韓劇《我的出走日記》，寫實療癒的劇情引起上班族們共鳴，網友們直呼「社畜看了超有感」、「真的看了會哭」。

《我的出走日記》位居《網路溫度計》韓劇網路口碑排行榜第12名，內容講述三兄妹想從煩悶的「社畜人生」中得到解放的故事，由金智媛、李伊、李民基等實力派演一同演出，更是《我的大叔》王牌編劇朴海英的最新力作，真實刻畫生活的療癒劇情，讓「南韓四大公共財之一」的孔劉也入坑追劇。其中，劇裡各種犀利金句連發，句句都戳中現代人被社會壓力轟炸的心聲，今天《網路溫度計》整理5大厭世金句，保證每句都說到你的心坎裡！

▲《我的出走日記》位於網路溫度計韓劇口碑排行榜第12名。

Netflix《我的出走日記》厭世金句1：所有人際關係都是勞動，清醒的所有時間都像在工作

上班要應付同事、主管、客戶，下了班還得面對朋友、家人甚至是房東（？），身心都被生活榨乾的你，是不是也對這些人際關係中的情緒勞動感覺疲乏厭倦呢？看著這句台詞出現時，網友們都說「對，就是這樣！有時候真的好想自己待在一個沒有人的空間啊！」

Netflix《我的出走日記》厭世金句2：我偶爾也很心地善良啊，就發薪水那一天

「我偶爾也很心地善良啊，就發薪水那一天，那一天我人還不錯，如果有錢，心地就會善良啊」這句話是不是超級耳熟！其實電影《寄生上流》也有一句類似的台詞，每天兢兢業業為了五斗米折腰的我們，其實不是不善良，只是為了過生活而必須為自己多考量一點，只有到了發薪水的那天，心情好，才有餘裕成為心地善良、更為他人著想的人啊（笑）！

Netflix《我的出走日記》厭世金句3：不管是錢還是男人，如果能擁有些什麼，自然而然就會變得善良，但我通通都沒有

這句台詞和前一句有著異曲同工之妙！麵包與愛情，能同時擁有的話最好；如果不能，只能擁有其中一樣的話，至少內心也可以被填滿一部分；不過若是兩樣都缺乏的話，真的很難不厭世、不埋怨老天的不公平啊！

Netflix《我的出走日記》厭世金句4：一天24小時裡大概只有1、2個小時讓我覺得還行⋯⋯剩下的時間我都在硬撐又是一句戳到心底最深處的毒雞湯！生活中大部分的時間，你是不是也都在硬撐呢？在可以按照自己心意、舒適地過每一天之前，我們就不帶感情地先撐著吧！只要想著「還有千千萬萬人跟我一樣」感覺就沒那麼孤單了、有動力再撐一下了吧（誤）？

Netflix《我的出走日記》厭世金句5：不管在哪都會遇到和自己不對盤的人，但那些人絕對不會改變

這一句根本是所有上班族的集體心聲啊！出社會之後，我們會在職場上遇到各式各樣的人，時間小偷一般的懶散同事、出包只會甩鍋的主管，還有百般刁難、以為花錢就是老大的客戶，面對這些不可能跟自己對盤，也不會輕易做出改變的人，我們大概也只能暗暗在內心幫自己加油，期待與他們Say Goodbye的那天趕快到來。

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