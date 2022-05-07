你嚐過魚介系拉麵了嗎？

台灣近年來掀起拉麵熱潮，拉麵店越開越多，每一間都有各自的特色及口味，像是豚骨、醬油、鹽味、味噌等等，其中「魚介系拉麵」受到不少饕客的喜愛，所謂「魚介拉麵」指的是以魚類、貝類等海鮮熬煮的高湯。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2021年到2022年一年內在台北最受網友討論的10間魚介系拉麵店，一起來看看你心中的愛店有沒有上榜吧！

No.10 麵屋 緣enishi

「麵屋 緣enishi」的「豚骨魚介拉麵」也受到網友歡迎，湯頭由魚介混合豚骨而成，叉燒經過炙燒，口感特別好，被網友大讚很多細節都做得很完美，「整體是品質很高的一碗麵」。

另外，「麵屋 緣enishi」的麵體使用全麥粉、小麥粉、鹽以及水製成，標榜材料單純，使麵條有宛如蕎麥麵般的香氣及口感。比起一般的拉麵麵條的風味更顯高級。

No.9 屯京拉麵

屯京的「魚豚叉燒拉麵」湯頭由魚介和豚骨混合而成，就有網友表示喝湯時會同時感受到豚骨的香濃和魚介的鹹香，非常好喝！也有網友建議湯頭要選擇淡口的，認為那樣的濃度才是最美味的。

還有網友誇讚它的麵條軟硬度適中，加上吸收了湯頭的精華，既有彈性又有濃郁的香氣，口感超級好，享用完既過癮又滿足。

No.8 麵屋壹の穴 ICHI

號稱魚介專門店，「麵屋壹の穴 ICHI」的招牌餐點就是「豚骨魚介拉麵」，湯頭濃度與麵條粗細都能客製化調整。

網友形容「豚骨魚介拉麵」一入口先是醇厚的豚骨香氣隨著油脂感充斥整個口腔，魚介的微酸香氣緊接著覆蓋上來，十分美味。還有網友推薦它的「脆皮叉燒」，表示「一咬下去馬上聽到聽到『卡滋』的聲音」、「叉燒入口即化，好讚」，魚介的湯頭也很是濃郁。

No.7 山嵐拉麵

山嵐拉麵主要以豚骨為湯頭基底，有分白湯（豚骨原味）、赤湯（辣味豚骨）、海湯（魚介豚骨），以及該店特別的限定品項，此限定品項則是各店都不同。

點了海湯的網友評價「喝第一口就能感受到濃濃的鰹魚風味，但比較多是香氣，帶一點點焦苦感」，魚介湯頭味道較豚骨濃郁許多，也有人認為「可以喝到魚的鮮味，沒有腥味」、「增添了魚介風味的同時，也不失豚骨的濃厚，且不會有湯油嚴重分離的情況。」

No.6 辣麻味噌拉麵 鬼金棒

鬼金棒因為麻中帶辣的純郁湯頭命中許多麻辣愛好者的心，成為麻辣控一再回訪的拉麵店，值得一提的是，鬼金棒不只麻辣口味的拉麵受到歡迎，它的「濃厚豚骨魚介拉麵」也獲得網友好評。

被誇讚「配料非常豐富」，伊比利豬叉燒口感相當軟嫩，厚切豬五花叉燒不僅肥嫩，還有十足的炙燒香氣。也有網友表示，豚骨混合魚介的味道相當濃厚，湯頭的濃稠度雖高，但吃來卻不膩口。

NO.5 旨燕

「旨燕」曾被網友封為台北拉麵新星，主打的「泡系禽白湯」以濃郁綿密的湯頭吸引不少拉麵控慕名而來，不過旨燕不僅「泡系禽白湯」有名，它的「鹽味雞魚介清湯」和「醬油雞魚介清湯」也是魚介系拉麵控的心頭愛。

就有網友透露旨燕的「鹽味雞魚介清湯」竟然把「濃湯派」的他收服了，不但湯底的貝類鮮味相當飽滿，細嚐後還會慢慢湧出雞湯的鮮味 ，麵體彈牙的口感也很不錯。

NO.4 拉麵公子

該店「夢之力濃厚魚介螢賊拉麵」以雞白湯為湯底，再加入大量小卷熬煮，混和四種鰹節類食材，與多款水產乾物，可以品嚐到濃濃海味。「螢光烏賊」，吃起來口感脆嫩彈牙，每一口都猶如鮮味炸彈般在口中爆開！

另外，也有網友大推它的「濃厚魚介雞白湯沾麵」，儘管沾湯口感濃郁但鹹度卻把持得剛剛好，味道香醇又鮮甜，大讚吃過後依然對它念念不忘，厚實有勁道的粗麵條與特製醬汁完美搭配，好吃到停不下來。

NO.3 麵屋一燈

「濃厚魚介拉麵」是麵屋一燈蟬聯台日銷售王座、廣受好評的最強冠軍「濃厚魚介沾麵」的「湯款拉麵」，使用老母雞高湯結合多種魚介，精心熬製八小時以上製成。

被網友評價魚介湯底口感濃滑，帶有大骨及海鮮熬製的底蘊，雖稍油但不至於膩口，麵條十分有嚼勁，配著濃順的湯很是對味。叉燒的豬肉與雞肉，鮮嫩多汁且不油膩，不會讓人過分負擔，值得一試。

NO.2 麵屋武藏

麵屋武藏曾推出「牡蠣魚介鹽味拉麵」，被網友讚爆，表示不只牡蠣相當大顆，咬下去的瞬間還會有濃濃的海味在口中爆開，鹽味和魚介的配合完美地襯托出牡蠣帶著的海鮮香氣，「每一口湯汁都是鮮甜的精華，完全不敢浪費」。

有網友表示麵屋武藏神山店的湯頭魚介味較重，正好與豚骨湯中和，喝起來十分順口。也有人推薦它的「魚介雞沾麵」，強調它讓人無法抗拒，想一吃再吃，「魚介和雞湯就像武藏的二刀流，銜接融合的流暢無比」。

NO.1 柑橘Shinn

柑橘Shinn有柑橘Soba、柑橘鴨蔥和柑橘魚水三家店，三間店各有特色。其中，它的「柑橘醬油魚介拉麵」獲得網友好評，稱讚它的湯混合了鹹甜、鮮味以及柑橘的清香微苦，味道相當有層次感，麵條口感分明、不軟爛。

柑橘魚水主打以鮮魚熬煮湯頭，以柑橘搭配魚湯為主軸，並將叉燒換成生魚片，有網友分享每一口都可以品嚐到明顯的魚鮮味，即使吃完整碗拉麵，也不會讓人有膩口的不適感，很是加分。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月04日至2022年05月03日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『魚介系拉麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。