今年67歲的寶媽昔日與汪建民有一段相差14歲的姊弟情，這段姐弟戀廣為人知，當時也受到外界祝福，但戀情僅維持2年半，在2015年3月被爆出分手，戀情因此畫上了句點。近日汪建民因為賭博慘輸2000多萬元，失聯數月，和藝人朋友借錢還債等傳聞滿天飛，友人更透露當初彼此「金錢觀不同」是分手導火線，分手真正原因也逐漸浮上檯面。

汪建民、寶媽昔日熱戀時曾一同上節目《命運好好玩》，大談兩人曖昧過往，汪建民就表示，寶媽把自己當成女強人，認為自己凡事都可以做到，但當時寶媽正在經歷，女兒出國讀書、媽媽過世的悲痛中，而默默在旁陪伴的他非常心疼，但當時兩人並未交往，因此他決定打開天窗說亮話。

寶媽面對汪建民突如其來的告白，不知如何是好。(圖/翻攝自中時新聞網)

兩人在一次吵架中把話都說開，汪建民表示「如果妳不願意讓我照顧的話，我們有沒有必要這麼密切」，寶媽當下聽到汪建民這麼說腦袋一片空白，並提出「只想停留在交往前的那個階段，成為一輩子的家人、朋友」，把話說開後，兩人心情都很複雜，只能哭著去面對。

事實上，這段戀情讓寶媽心裡承受很多壓力，加上兩人在想法上也不同，像是「金錢觀」就有很大的出入，寶媽曾在節目上透露，汪建民曾對她說 「不要希望每個人都跟妳一樣事事好、樣樣行。」讓她驚覺自己給了對方太大壓力，種種因素導致這段相差14歲的姊弟戀無法走到最後。

寶媽與汪建民的姐弟戀，僅維持2年半就畫下句點。(圖/翻攝自中時新聞網)

這段相差14歲的姊弟戀雖然沒辦法走到最後，但看的出來兩人也盡力付出過了，即便當不成情人，但做回朋友相信也是另一種祝福跟愛呢！