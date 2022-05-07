面對北漂生求助無門險斷炊問題，指揮中心指揮官陳時中昨（6）日竟說「學生自己應該要照顧自己」，引起各界不滿。國民黨立法委員林奕華表示，這句話讓她想起總統蔡英文之前也說過「你們要自立自強啊」，質疑「除了勞工，年輕人也是民進黨心中最軟的一塊了嗎？」

林奕華在臉書表示，有許多學生北漂族在雙北租公寓時，為了省錢只能選擇頂樓加蓋，夏天熱得要死、沒有門鈴可以開樓下大門，且因為租屋處狹小沒辦法自行炊煮或房東禁止開火，而學生又沒有這麼多錢可以一直叫外送，若確診就有可能斷炊，「天下父母心，爸媽在中南部怎麼會不擔心？」

林奕華質疑，難道確診學生政府不用照顧，只能使出丟鑰匙之術？當確診學生的父母擔心得要命，結果陳時中竟說念到大學了要自己照顧自己，「這不就等於是要確診學生自生自滅嗎？」林奕華指出，陳時中還將責任丟包給教育部，認為教育部該負責，「政府就是這樣『超前部署』的嗎？」

林奕華說，看到陳時中的表現，她忽然想起先前蔡英文也說「你們要自立自強啊！」讓她怒批「除了勞工，年輕人也是民進黨心中最軟的一塊了嗎？」