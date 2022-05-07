指揮中心規定未滿3個月有發燒或年齡為3至12個月且高燒超過39度的嬰兒通通都直接收治到醫院，對此，台大醫院婦產科醫師施景中說，確診嬰兒重症比例極低，通通收治到醫院裡，恐壓縮更危險的嬰幼兒住加護病房或觀察室的需求，因此，他認為該滾動式檢討特別族群確診的收治標準了。

施景中昨在臉書發文說，確診孕婦越來越多了，現在幾乎每天都會有，雖然疫苗不是萬靈丹，但根據國外統計，確實能減低重症與死亡的機率，能打的還是趕緊去打吧！懷孕染疫的併發症風險高，目前規定懷孕36周以上的確診者就不適合居家照護，大多數都會直接送到醫院來治療。

施景中也說，聽小兒科加護病房的同仁說，越來越多嬰兒確診轉來，或者是因為父母確診兒被送到醫院。其實這些感染的嬰幼兒重症比例極低，但留院住加護病房或觀察室平均4至5天，比起國外的平均2天來要高。

施景中指出，這周接生不少患有心臟病以及其他高危險的胎兒，很多出生都是需要插管的、急救的比例很高，其中有一個胎兒出生的時候，血氧只有20多，心跳比正常胎兒的一半都不到，當下小兒科同仁立刻插管轉ICU，然後馬上就由外科醫師開了。

施景中透露，醫院同時收治確診寶寶，雖然需要插管或ICU積極治療的比例極低，但確實壓縮到其他更危險的嬰幼兒、住加護病房或觀察室床的需求。而這個壓力可能會在未來幾週內引爆、婦產科的病床也是，但是急診或是專責病房應該最嚴重。

施景中也說，兩害相權取其輕，是該滾動式檢討這些特別族群確診的收治標準了。但最重要的是，請大家不要污名化這些確診者，他們本身沒做錯什麼事情，現在很多人都是不知不覺就被傳染到了，他身邊許多親友就是這樣。