近日大陸中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳印發《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，要求健全農業轉移人口市民化機制，全面落實取消縣城落戶限制政策，並確保穩定就業生活的外來人口與本地農業轉移人口的落戶一視同仁，使得新落戶人口與縣城居民享有同等公共服務，同時保障農民工等非戶籍常住人口同等享有教育、醫療、住房保障等基本公共服務。

大陸專家分析，該政策的發布，讓農村人能享受與城鎮戶口的人一樣的醫療教育，提高農村人口整體素質，這是城鎮化的一個重要進程，對縣城人口流失的現狀會大大緩解。

此外，《意見》指出，還將全面落實企業為農民工繳納職工養老、醫療、工傷、失業、生育等社會保險費的責任，合理引導靈活就業農民工按規定參加職工基本醫療保險、城鎮職工基本養老保險，並依法保障進城落戶農民的農村土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權等。

據新華社引述《意見》中指出，選擇一批條件好的縣城作為示範地區重點發展，防止人口流失縣城盲目建設。以縣域為基本單元推進城鄉融合發展，發揮縣城連接城市、服務鄉村作用，增強對鄉村的輻射帶動能力，促進縣城基礎設施和公共服務向鄉村延伸覆蓋，強化縣城與鄰近城市發展的銜接配合。