明天就是母親節，隨著新冠疫情持續升溫，台中市長盧秀燕上午視察南屯區文山快打站，她表示，疫苗打好、打滿，讓自己健康，就是送給媽媽最好的禮物；盧秀燕昨晚也到衛生局慰問加班員工，提及有人因加班工作、也擔心傳染病毒，許久不曾見到孩子，她情緒激動且語帶哽咽。

盧秀燕說，民眾把自己的健康照顧好，媽媽一定就很高興，為此，市府在今天及下周六連續開設47個快打站，主要提供30歲以下年輕人接種第三劑疫苗，以今天來說，主要開放25到29歲民眾施打，目前全市共有3萬3000人左右；下周六則開放18至24歲民眾施打第三劑疫苗，盼藉此提高覆蓋率。

盧秀燕說，目前台中市第一劑疫苗覆蓋率已達到89％，接下來若兒童疫苗開打，預計覆蓋率會再提高，而第二劑有84％，第三劑則達到64％、比全國平均值高。

趕在母親節前，盧秀燕昨晚特別到衛生局慰問加班員工，她語帶哽咽說，有名衛生局女員工說，因丈夫也是全職工作，只好將年幼的女兒交給婆婆照顧，但因自己輪班加班，且擔心會傳染病毒給小孩，已很長時間不敢見女兒，衛生局同仁真的很了不起；因1例確診個案的疫調至少都要花費1小時以上，她呼籲民眾儘量協助相關行政工作，也配合疫調流程。