台灣大(3045)昨(6)日董事會正式通過2050年將達成淨零排放(Net Zero)的重大目標，董事長蔡明忠表示，全面減碳已刻不容緩，台灣大去年底即規畫，將今年訂為公司Net Zero淨零元年。

台灣大董事會正式通過2050年將達成淨零排放(NetZero)的重大目標，並於今年底前向科學基礎減碳目標倡議組織(Science-Based Targets initiative,SBTi)提交淨零排放計畫的承諾。台灣大今年3月首即加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾最遲2040年百分之百使用再生能源，現在更進一步宣示2050達成淨零排放，並期望與政府及更多企業攜手合作，一起打造永續未來。

蔡明忠表示，極端氣候威脅人類的生存空間，面對全球平均升溫需控制在攝氏1.5℃的挑戰，全面減碳已刻不容緩。台灣大去年底即規畫，將今年訂為公司Net Zero淨零元年，持續透過自建電廠及外購綠電兩大做法，逐步提升綠能使用占比，並以自建電廠比例占7成為目標，預計2030年使用再生能源比率達20%、2035年達60%，最終2040年前達標100%。另外，台灣大也落實SBT減碳目標，訂下2030年範疇一和範疇二碳排放量較2019年減少30%，以及範疇三碳排放量較2019年減少15%的承諾，透過精準數據分析，制定分階段施行步驟，朝2050年淨零排放的方向邁進，實踐永續願景。

台灣大自2018年即導入TCFD氣候相關財務揭露，作為評估企業風險管理的最高架構，預估從2022年到2030年使用綠電、碳費、減碳等成本，總投入金額將超過100億元。台灣大成立再生能源專責部門，負責電廠評估、新建、維運管理及洽詢適合購電轉供標的，加速發展綠電，截至2021年已取得12.46MW綠電容量並發電，今年底前估計將再完成3.5MW太陽能光電系統的轉供，預計使用再生能源將達2,495萬度，為地球減碳近12,524公噸。

此外，為了進一步節能減碳並提升國內頻譜使用效率，台灣大推動合併台灣之星，期待主管機關盡速通過，合併後將可減少1套3G網路之重複維運和數千個重複布建之4G基地台站點，預估每年將為台灣節省高達7,400萬度電，減碳達37,148公噸，相當於95座大安森林公園年吸碳量。另外，台灣大也攜手供應商投入減碳工作，並持續推動碳盤查，將ESG量化績效評估列為供應商領標要件，規畫依淨零排放目標設定減碳KPI，預估2030年供應商碳排放量較2020年減少20%。