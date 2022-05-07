台中1名男子在網路上認識單親媽媽，見面第二次就要求同居遭拒絕，竟抓狂持剪刀抵她脖子，囚禁在住處後，一晚性侵2次，還恐嚇「不配合就死路一條」，單親媽泣訴「當時想到還有小女兒要照顧才放棄抵抗」，法院重判男子10年2月，另判賠精神撫慰金150萬元。

根據判決書，該名送貨員雄哥，於民國109年3月在Facebook認識一名單親媽媽，即對她心生好感，兩人見面後，隔天又約女方帶著孩子一起前往百貨公司用餐購物，隨後將小孩送到前夫家中，但雄哥卻偷偷拿走女方住處鑰匙，當兩人回到男方住處時，雄哥要脅她的鑰匙在其手中，女方便尾隨進入他住處要索回鑰匙。

未料雄哥這時突然暴怒，不准女方離去，雙方僵持到凌晨，但女方堅持要走，這時雄哥竟拉扯女方頭髮及包包撞擊牆壁、並拿剪刀抵著脖子恐嚇「你走的話，要死一起死」、「要嘛就乖乖聽話，要嘛就死路一條」、「你叫誰來我都不會怕」、「你信不信你再走一次，我就讓你死」限制行動。接著就在凌晨以及隔日上午，連續脅迫性侵兩次。

隔日雄哥載著女方離開住處，但女方在車上一度企圖跳車逃跑，卻又遭恐嚇「如果你離開，就要騎機車闖紅燈跟你同歸於盡」，直到晚上男方因有事到醫院就診，女方這時見有機可乘佯裝要上廁所，逃出醫院躲入一家超商向店員求救，並通知兩名友人前往救援，才順利向警方報警。

雄哥出庭時否認性侵，辯稱雙方是男女朋友關係，發生性關係也是你情我願，事後兩人還手牽手出門去洗頭髮、吃早餐。但女方泣訴，他遭到對方持剪刀逼迫性侵後，嚇到整晚不敢睡，隔天一早又2度受害，被持剪刀抵著脖子時已經無力反抗，當時想到自己還有1個女兒要照顧，只好放棄掙扎。

法院根據女子驗傷報告及男方遺留DNA採證等，認定男方於兩性交往上應秉持尊重對方感受及意願之正確觀念，竟因女方不願配合與其同居，即以扣留鑰匙、言語恐嚇、出手傷害或拉住告訴人等方式，將女方置於自己實力支配之下，對於告訴人之精神、身體、自由等造成重大傷害，犯罪後仍飾詞狡辯，犯罪後態度不佳；依加重強制性交罪等判他10年2月。

女方事後又提出附帶民事損害賠償，對男方求償精神撫慰金150萬元。法官認定，女方身為單親媽媽，還要扶養小學女兒，且男子性侵2次，無視兩性尊嚴，性觀念嚴重偏差、行為惡劣，判他應給付女子150萬元