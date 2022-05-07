中央「快篩陽視同確診」512才啟動 侯友宜：晚了點

新北市長侯友宜今（6）日上午再度重申，新北市的醫療量能一直都是足夠的，也設有全國最多的篩檢站，呼籲民眾一定要善用以及落實分流，但他話鋒一轉，也向中央喊話，「快篩陽視同確診」一定要加快步伐，標準也要放寬，若照中央宣布的，要到5月12日才啟動，就時間上來說「是晚了點！」

昨天又有民眾反映，汐止國泰醫院急診室大排長龍，等了7、8個小時都排不到就醫跟採檢，質疑新北市是否醫療量能不足？對此，市長侯友宜上午強調，新北市的醫療量能一直都是足夠的，重點是新北市設有全國最多的社區篩檢站，這段時間的檢驗量也已經打64萬人次，所以再一次呼籲民眾，若是快篩陽或無症狀，請一定要善用，並落實分流，有症狀的確診者才使用防疫急門診，確保醫療量能。

侯友宜表示，面對確診個案全國不斷攀升，醫療量能一定要做適度的調整，「快篩陽視同確診」要快速做好轉換，等到中央公布的5月12日才啟動，時間上是晚了點，因為即使啟動，還是要經過醫事人員判定，勢必會增加醫療人員很多作業，所以他籲請中央一定要一步到位，減少醫事人員的負擔，才是解決的根本知道。

侯友宜補充，現在的問題不是醫療量能不夠，而是行政流程如何快速做好轉換，讓中重症及高風險的醫療量能可以確保才是目標，這樣的方向要明確，不僅要早點實施，同時標準也要放寬，居隔也要從被動式管理轉變成主動式自我管理，減少公衛跟行政人員的浪費，希望中央可以快速調整步伐。

除了快速啟動「快篩陽視同確診」之外，在快篩試劑的量一定要足夠，讓民眾都能買得到、價格又便宜，否則民眾難以取得快篩試劑，後面的政策將很難推動；至於高登環球的快篩試劑採購爭議，侯友宜則表示，醫療器材包括快篩試劑的採購權在中央，中央所做的決定地方都予以尊重