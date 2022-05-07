日本海上自衛隊確認中國海軍遼寧號航空母艦，5月3日到5日一連3天在太平洋演練艦載機起降，日方除派出雲號護衛艦監控，也緊急升空戰機因應中方艦載機。

日本防衛省統合幕僚監部6日公布，海上自衛隊5日下午2時左右，在沖繩縣宮古島東南方約320公里海域，確認6艘中國海軍艦艇航行。

這6艘艦艇包括遼寧號航艦、3艘052D型飛彈驅逐艦、1艘055型飛彈驅逐艦，及1艘901型綜合補給艦。

統合幕僚監部指出，繼5月3日及4日後，海上自衛隊確認遼寧艦5日下午2時起到晚間8時止，一連3天實施艦載戰機殲-15與直升機直-18起降演練。

此次遼寧艦編隊南下，5月1日及2日在東海被海上自衛隊確認後，穿越日本沖繩本島與宮古島間海域南下。

日本出動隸屬第一護衛隊的出雲號直升機護衛艦（相當於輕航艦），進行必要情蒐與警戒監視。另外，對遼寧艦起降艦載戰機，日方也緊急升空戰機因應。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110507