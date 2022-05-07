美國4月非農就業報告優於預期，投資人擔憂聯準會（Fed）加大貨幣緊縮的力道，推升10年期美債殖利率衝破3.1%，科技股賣壓再度湧現，周五（6日）那指殺低1.4%，費半指數下挫0.78%，主要成分股幾乎全跌，輝達（NVIDIA）；德儀下跌近1%。而台股ADR表現兩樣情，台積電跌0.56%續弱；聯電受惠於4月營收表現佳，股價逆勢小漲0.5%。

美國勞工部公布最新數據，面對通膨攀升和經濟成長放緩壓力，美國 4 月非農就業人口仍增加 42.8 萬人，高於預期的39.1萬；4 月失業率為3.6%，與上月持平，高於預期的3.5%。

Glenmede財富部門資訊長 Jason Pride 表示，非農就業報告並不令人意外，反映出勞動力市場仍然吃緊。

由於市場憂心Fed更積極的緊縮貨幣政策，周五美股四大指數全面續挫。道瓊指數下跌 98點（或 0.3%），收在32899點；那斯達克指數下跌 173點（或 1.4%），收在 12144點；標普 500 指數下跌 23點（或 0.57%），收在 4123點；費城半導體指數下跌 23點（或 0.78%），收在2982 點。

五大科技巨頭僅蘋果收紅。蘋果上漲0.47%；Meta （原臉書）重挫2.17%最慘；亞馬遜

下跌 1.40%；微軟挫跌0.94%；Alphabet（google母公司）跌0.65%。

費半指數主要成分股幾乎下挫。超微（AMD）上漲 1.57%；輝達（NVIDIA）、德儀下跌0.9%；應用材料下跌 0.85%；高通和英特爾分別下跌0.75%、0.67%。而台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.56%；聯電 ADR逆勢小漲0.5%，主要是4月營收達227.96億元，再創單月營收新高，且年增近4成，法人看好5月和6月營收續旺。

有分析師把周四美股暴跌千點，歸因於投資人對周三聯準會決議的重新解讀。當天Fed主席鮑爾僅承諾不會一次升息3碼，但其本質仍偏鷹派。

鮑爾稱未來還會連續升息2碼，並表示聯準會要在熾熱的通膨降溫、或就業市場惡化的情況下，才會放慢升息步伐，即便如此，未來仍需面對好幾次升息2碼的問題。

美股歷經跌宕起伏的一周後，道瓊指數周跌 0.24%，連續第6週下跌；那指單周跌1.54%；標普周跌 0.21%，兩大指數為連續第 5周下跌。

美銀策略師Michael Hartnett表示，「歷史性崩盤」尚未結束，全球市場拋售潮還將持續。拋售意味著，在通膨飆升和經濟成長放緩的情況下，市場對資產正重新進行定價。