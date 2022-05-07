立委蔣萬安今（7日）凌晨在臉書表示，6日晚上接獲團隊一名同仁快篩陽性消息，自己也立即快篩，亦呈現陽性。他今中午透過臉書開直播，向外界說明自己身體狀況，「知道PCR結果陽性、Ct值21，目前身體狀況都還好，就很像感冒，流鼻涕、咳嗽、頭有點脹脹的，昨天孩子一早就送到爺爺奶奶家，現在跟妻子是一人一室，一切都按照指揮中心規定」。

蔣萬安上午確定確診後，也是繼國民黨立委廖國棟、進黨立委蔡適應與林靜儀、民眾黨立委蔡壁如後，第5位確診的立法委員。

蔣萬安也說，7日起團隊所有行程取消或改期，所有同仁立刻進行快篩檢驗；並以最後接觸日起算，依照「3+4」居家隔離方式，啟動預防性隔離。另外辦公室7日將進行全面清消。

蔣萬安表示，昨晚回到家知道團隊有夥伴確診，趕快快篩，第一次做快篩就滴了4滴，然後馬上就出現兩條線，第一個反應就是從椅子上跳起來，東西收一收，走路到醫院做PCR檢查，上午確知PCR陽性確診。

蔣萬安說，昨晚睡了一下，現在症狀輕微，只是聲音有點沙啞，只有像感冒一般的咳嗽、流鼻水，可能跟打疫苗、平常有運動跟年齡有關；他有拿到醫院開的藥，就按時吃藥，這幾天會好好休息，相信慢慢就會逐漸康復。

但蔣萬安仍呼籲，長輩盡快打疫苗，讓長者疫苗覆蓋率能提高，雖有超過九成以上Omicron確診者都是輕症，但不要輕忽，大家還是要多留意、多保重身體。

至於家人，蔣萬安表示，他一早就將兩個孩子就送到爺爺、奶奶家，現在就是他跟妻子一人一個房間，照指揮中心一人一室規定隔離。

蔣萬安說，接下來一周包含周末母親節與相關行程，可能都沒辦法實際到場，昨天到今天團隊逐一跟主辦方說明與致意，但若可以線上進行的則會透過視訊；而只要身體允許，在隔離期間會透過視訊方式，持續立法院問政、質詢工作。

蔣萬安說，接下來會不定期開直播跟大家聊聊，分享隔離期間每天身體狀況與心情和想法。