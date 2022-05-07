獲民進黨徵召、將參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，今天上午到佛光山惠中寺參加浴佛節活動，他當場敲鑼許下3個願望，期許能承擔起台中市未來責任；至於目前黨內整合進度如何？蔡其昌說，受疫情影響會緩慢一點，但不會有問題，有信心一定100趴。

被問及網路媒體民調數字，蔡其昌與現任市長盧秀燕差距縮小，僅差14個百分點，蔡其昌說，目前的民調都只是參考，不管輸贏都不太重要，但有信心現在差距10多個百分點，很快就會到10個百分點以內了，因為他知道台中市民要的是什麼。

昨天還到彰化為黨籍市議員輔選，蔡其昌說，只要能協助優秀的年輕人，讓他們可以為民服務，他很願意全台灣跑透透。

至於目前黨內整合進度，他說，目前黨內整合都沒有問題，大家都知道他本來就很好「逗陣」，人緣也不差、行事風格都與人為善；獲得徵召後的這段時間，因疫情升溫，不敢大肆活動，且因民眾關注焦點都還在疫情，進度受到一點點影響、比較緩慢，但不會有問題，一定整合到100％。

趁著浴佛節到西屯區新惠中寺浴佛，蔡其昌特別敲鑼許下3個心願，第一是希望疫情退散，國人山身體健康、平安無憂；第二則希望惠中寺成為台中市民心靈寄託的地方；第三則許願台中能有個新的好市長、新的行動的市長。

蔡其昌強調，第三個願望是許給自己的，但不是許「市長」這個位置，而是許這個「責任」，如果一個好的市長能全力付出，為這個城市的市民與城市的建設，這就是幸福、宜居的城市，希望台中市未來成為生活首都，如果市民把這個責任放在他身上，他會盡最大力氣去努力。