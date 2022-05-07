星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、雙魚座、天蠍座的男人離不開老婆身邊，婚後只想整天跟老婆黏在一起，心甘情願接受「妻管嚴」。

▍1.巨蟹座

巨蟹男待人溫柔，心思細膩，婚後非常重視家庭，把老婆放在心中的第一位，他們很需要安全感，所以很依賴家帶來的歸屬感，也非常珍惜老婆的愛，只要有時間就想窩在家裡，黏在老婆身邊，如果需要出遠門，才分離沒多久就開始思念，完全離不開老婆。巨蟹男很享受家庭生活，穩定的感情能帶給他們很大的滿足感。

▍2.雙魚座

雙魚男原本就很戀愛腦，只要交了女友，世界就圍繞著對方旋轉，這種狀態在婚後更是變本加厲，他們會費盡心思寵愛老婆，全心全意付出，心甘情願的接受「妻管嚴」，也很依賴老婆的照顧，離不開老婆身邊。雙魚男婚後會有點控制慾，希望掌握老婆的行蹤，也希望對方能和自己分享各種大小事，想要完全融入另一半的生活。

▍3.天蠍座

天蠍男在外和在家中的形象有很大的反差，職場上他們是冷酷菁英，習慣與旁人保持距離，工作能力很強，受到大家的信賴，回到家他們就變成老婆的小綿羊，只想要黏在另一半的身邊。天蠍座佔有慾很強，同時又容易沒有安全感，只要一點風吹草動就會胡思亂想，在這種狀態下，他們會更想要時時刻刻待在老婆身旁，守護屬於自己的人。

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