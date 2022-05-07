新北市長侯友宜親手野放受傷康復的玳瑁海龜「早八」歸海。（呂健豪攝）

為了宣示新北市在海洋生態保育率先全國、作為學習典範，新北市政府農業局動保處，在今（7）日上午於北海岸白沙灣舉辦「海龜歸海-新北藍海先鋒隊讓愛游出」活動，並由新北市長侯友宜親自野放日前受傷康復的玳瑁海龜「早八」，侯友宜表示，透過海龜歸海及海洋先鋒隊成立，讓民眾知道新北市在海洋生態保育及保護野生動物上的精神及決心。

侯友宜表示，新北市為了海洋生態及永續環境，成立了全國第一個生態保育救援隊「新北藍海先鋒隊」，藉由海龜歸海的活動，宣示新北市保護海洋生態的的決心，除此之外，還在北海岸設置49處鯨豚海龜救援站，提供鯨豚海龜救援包，讓第一線救援人員能即時有效進行鯨豚及海龜救援，增加救援能量，達到永續海洋的目標。

新北市農業局動保處補充，新北市海岸線長達145多公里，海洋生態豐富，近期在北海岸出現綠蠵龜、欖蠵龜、玳瑁、侏儒抹香鯨及長吻真海豚等，也不時會有迷航鯨豚、海龜擱淺。為加速救援效率及擴大救援能量，新北市政府聯合沿線漁港及海巡署安檢所，設立49處綿密北海岸鯨豚海龜救援站，也透過公家單位及民間團體組成海洋救援先鋒隊，進行專業教育訓練。

今天野歸海的復玳瑁海龜「早八」是去年10月遭漁船流刺網誤捕受傷，經各救援單位救援，並花費6個月治療後，今天終於康復並由市長親自野放回歸大海。新北市去年共救援野生動物7128隻，其中鯨豚與海龜共有95隻，市轄內野生動物救傷醫療站達73處，其中鯨豚海龜救援站49處，可提供野生動物即時救援，幫助更多野生動物獲得專業醫療並返回自然棲地