疫情嚴峻每日確診人數攀升，台中市長盧秀燕6日深夜前往豐原警分局慰問員警，特別詢問電子圍離操作狀況，得知分局一天要接4、50件違反防疫規定案件，幾乎都是手機問題，對於警察同仁疲於奔命感到不捨。
市長盧秀燕昨深夜9時許抵達豐原警分局，並帶來香噴噴雞排慰勞警察同仁，分局長劉安杰與副分局長陳鴻斌前往迎接，大家並一同合影。
盧秀燕特別詢問電子圍離操作狀況，得知分局一天要接4、50件違反防疫規定案件，而幾乎都是手機問題，不是手機沒電、收訊不良，就是系統出問題，讓警察同仁疲於奔命感到不捨。
豐原警分局指出，市長隨行人員透露，市長從一大早即行程滿滿，馬不停蹄，幾乎未做休息，還念念不忘堅持慰勞第一線防疫人員與警察人員，並與同仁噓寒問暖，閒話家常，讓在場警察同仁興奮又感動不已。
分局長劉安杰感慨說，市長為了市政與市民，不顧自己身體真的讓人擔心太勞累了，媽媽市長美稱名副其實，在這母親節前夕，讓大家看到市民母親是這般的辛苦與偉大。
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