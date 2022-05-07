台虹科技(8039)與安美德集團(AMATA)簽訂「安美德春武里工業園區土地購置契約」，預計投入3500萬美元於泰國安美德春武里工業園區執行第一階段建廠，並規畫於2024年上半年正式量產。

繼2018年於大陸江蘇省如東縣設立如東富展科技做為大陸生產核心據點，以強化大陸市場拓展，台虹續於2022年擴大投資二期建設工程，藉以深化整體競爭優勢，同時於2020年成立台虹應用材料，憑藉20多年來累積的深厚配方經驗切入半導體先進封裝材料領域，並已取得相當成效之後，經過五年來的評估與規畫，台虹科技全球布局又跨出一大步，台虹科技為強化全球布局，於2022年第一季設立泰國子公司，並通過泰國投資促進委員(BOI)的審核，後續可享有各項投資優惠。

安美德集團具備30年工業區開發經驗，集團開發的工業區產值超過泰國整體GDP的10%，位居泰國工商區開發的領導地位。安美德春武里工業園區位於泰國曼谷東南方的春武里府，隸屬泰國東部經濟走廊(Eastern Economic Corridor, EEC)，園區總面積達4000公頃，為泰國最大的工業園區。其進駐企業數超過770家，總勞動人口超過21萬人，已形成具備規模的產業群聚，生活、休閒、教研等各項機能建全；加上現有二條高速公路，可以在半小時內抵達素萬那普(BKK)國際機場及泰國最大港口林查班港(Laem Chabang)，距離曼谷市區亦僅1小時車程，後續規畫的高鐵路線亦預計在此設立站點，足顯其交通網絡的便利性。

台虹表示，隨著區域全面經濟夥伴協定(RCEP)簽署生效，台虹科技擬設立海外生產據點以強化台虹全球競爭力，故台虹科技即以東南亞為海外布局的優先選擇，公司選擇立足泰國，主要著眼於泰國政府積極推動自由貿易，並設立「泰國4.0」、「東部經濟走廊發展計畫」等政策支持經濟及技術成長，同時，泰國位居戰略性的地理位置，為東南亞重要的運輸樞紐，可進一步提升物流規畫彈性。

再者，泰國是東南亞的汽車製造重鎮，有東方底特律之稱，擁有完整汽車供應鏈，是東南亞最大汽車製造與出口國，近年更積極推動電動汽車產業發展，台虹科技具備有電動車材料量產實績，做為唯一於泰國設廠的軟板材料供應商，將成為泰國汽車零組件供應鏈一環，實現在地化生產、提供更即時的服務以滿足車用客戶需求，加上泰國高等教育普及，可為產業界持續提供頂尖人才，有利於台虹科技於泰國的長遠發展。

此外，台灣及泰國合資開發的泰國「安美德台北智慧城」(AMATA Taipei Smart City)緊鄰現有工業區北方，也已在2022年1月動工，未來台商在此形成產業聚落，更可匯集台灣廠商的技術及營運能力，創造無限商機。