林芯儀上月飛往德國2週進行快閃旅行。（解碼音樂提供）

林芯儀上月飛往德國2週進行快閃旅行。（解碼音樂提供）

林芯儀原本每年都會規劃旅行，但近年由於世界各地疫情嚴竣導致停擺，終於在發行首張個人專輯《Singing With You》後，趁4月空檔前往德國2週進行快閃旅行；有趣的是，她為了防疫安全，搭機時全程穿著防護衣，導致2年未見的男友接機時差點認不出她而接錯人，更因穿著防護衣而無法擁抱打招呼，過於尷尬的畫面讓小倆口在機場足足噴笑3分鐘，原本期待電影中戀人見面的浪漫情節整個走鐘，讓林芯儀好氣又好笑，幸好貼心的男友驚喜送上愛心抱枕，才讓她心花怒放。

林芯儀這2年靠著科技遠距離與男友維持感情，笑說：「很像在與AI虛擬人物談戀愛！」坦言一度因疫情無法見面，令她心情也逐漸不安、容易「想很多」；小倆口面對疫情與2次深夜地震後更珍惜當下，也因此讓她興起「必須見面」的念頭，鼓起勇氣向家人、公司告假飛往德國，也期許自己為正在嘗試的詞曲創作帶來靈感，交出音樂功課。

林芯儀此行除了探訪許久不見的好友外，男友也抽空擔任地陪、安排文化之旅，探訪許多著名文化景點，包括名列世界文化遺產的科隆大教堂、前往奧柏斯多夫搭纜車看雪景，最讓她印象深刻的是，充滿著童話故事般的中古世紀小鎮「羅騰堡」，夢幻景色美得不像話。林芯儀目前已返台完成隔離，雖原訂參演的《小花》舞台劇因疫情取消，但她接下來將參與一些線上活動。