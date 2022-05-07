天氣漸熱到了換季的時刻，不少品牌推出新品之餘，也有許多優惠活動，趁此機會換新衣櫃、鞋櫃，讓你穿新衣、新鞋揹新包，不怕錢包「血流成河」，例如時尚選貨平台「MiTCH」，即日起至10日早上10:59止，集結多款人氣服飾品牌如UN3D. 、SENSE OF PLACE 、Sonny Label 等，推出指定服飾結帳享85折優惠，還有精選香氛、希臘必買保養聖品等禮品快速到貨專區低至65折，且凡於活動時間下單即贈「MiTCH限定禮物提袋 」一個、全站單筆消費滿1萬，結帳輸入折扣碼 HMD1000，再享該筆訂單現折1000 等優惠。

D+AF 2021熱銷鞋款，雲朵抓皺低跟涼鞋，原價1380元，特價690元。（D+AF 提供）

D+AF大方釦中跟樂福鞋，原價1480元，特價740元。（D+AF 提供）

而人氣女鞋品牌D+AF今年夏天推出5款「冰淇淋色系」美鞋，包括雲朵抓皺低跟涼鞋、後空中跟鞋樂福鞋等，其中雲朵抓皺低跟涼鞋為品牌2021熱銷排行榜榜首，抓皺鞋面可修飾腳背線條，側釦設計穿脫更方便，因此受到不少消費者好評，近期品牌於門市、官網推出全館五折起的活動，即日起至5/7日，消費滿2500再抽市值1萬1550元的W Taipei住宿。

ROBINMAY近期插旗信義區開設品牌形象概念店。（ROBINMAY提供）

ROBINMAY鉑斯皇冠斜背包，灰綠，2480元。（ROBINMAY提供）

ROBINMAY月桂女神手提包，奶油白，2580元。（ROBINMAY提供）

時尚配件品牌ROBINMAY，近期迎接品牌創立六週年，除以「BOHO-CHILL」推出兩款主打包款月桂女神手提包、鉑斯皇冠斜背包外，還首度插旗流行大本營信義區，為慶祝品牌六週年即日起至16日，全館推出滿2500元贈 ROBINMAY 品牌週年髮飾，滿3000再折 200元，滿5,000 加碼送品牌週年保溫杯 ，另針對信義形象概念店還推出打卡活動，即日起至8日，凡至概念店拍照打卡上傳臉書或IG，標註品牌官方帳號附上指定Hashtag，即可獲得品牌印花口罩一份。