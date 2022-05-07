爭取桃園市長國民黨提名的台北市議員羅智強（中）7日公布競選發言人何元楷（右）、行動競選總部。（賴佑維攝）

爭取桃園市長國民黨提名的台北市議員羅智強7日公布競選發言人何元楷、行動競選總部。羅智強說，現在已經當成自己被提名的方式競選，該有的準備都全力以赴。對於中央時程規畫？羅智強說，中央可能有很多為難的考量，請大家給他們更多思考時間。

羅智強選在桃園市議會前公布發言人及行動競選總部，他說，市政府跟市議會是一體兩面，市政工作要從議會開始，希望有機會到桃園市議會接受監督。他說，桃園競選「桃園＋」發言人何元楷，年僅27歲，是羅智強擔任革命實踐研究院院長時期，舉辦「革命實踐研究院171期講習班」的學員，也曾在國民黨中央及立法院服務過。

行動競選總部則是小貨車改裝而成，羅智強說，把自己定位為走入人民生活的市長參選人，他的辦公室就是以天為幕，以地為席，「馬路就是我的辦公室」。羅智強也說，行動競選總部又稱為桃園小金剛，也有多功能，一方面可以在街上變成宣傳車，也是戶外客廳會的設計。

羅智強說，很感謝前總統馬英九，當初要不是他提攜為發言人，後來拔擢總統府副祕書長，就沒有今天的羅智強。他強調，政治工作不只是實踐自己抱負跟理想，也是傳承的工作。他除了發布競選辦公室發言人，也同樣海選發言人，期盼組建最年輕的競選團隊，也透過選戰操兵，希望以後有更多羅智強在政治場域服務大家，傳承馬總統當初提攜年輕人美意。

媒體詢問黨中央提名時程？羅智強說，現在的規格就是當作已經被提名，嚴格來講提名是什麼時候，對他影響是零，因為該有的準備都全力以赴。他說，就他了解35年來辭職議員參選縣市長只有陳水扁，他是第2人，這就是決心展現。而中央提名時程可能有很多考量的為難，希望大家給國民黨中央更多思考時間。媒體又詢問他瞄準立委？他則說，要做什麼事情就是做好當下，現在只有一個目標，當選桃園市長。

媒體也詢問，競選的對手、立委呂玉玲稱「有問題找玉玲姐姐」。羅志強說，私下跟呂玉玲有很好的互動，呂玉玲宣布參選，有送花籃祝賀，她也回電表達感謝。羅智強前陣子身體不舒服，她也是第一個打電話慰問，私下有很好的情誼。

羅智強指出，這也是要提醒國民黨，國民黨害怕競爭，但他和呂都是用君子之爭態度，努力爭取為桃園市民服務的機會，我相信都有共同默契，無論如何要把桃園贏回來。羅智強表示，不要太擔心當下競爭，競爭有時候是激發潛能，如現在桃園的朋友一定都知道羅智強、呂玉玲爭取桃園市長，這就是君子之爭帶來的正能量。