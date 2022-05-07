屏東東港警分局驚傳兩線二警官輕生命案，偵查隊41歲郭姓副隊長6日晚間被發現在寢室內自戕，現場沒有遺書，同仁聞訊後既錯愕又不捨，不解樂觀的他為何會選擇以此方式結束生命。

東港警分局表示，6日晚間近11時，偵查隊隊長石加宏行經副隊長寢室時，發現該寢室泠氣運轉窗戶反潮，認副隊長可能已回到寢室內休息，便敲門呼喊副隊長名字未有回應，經試轉開門但門反鎖，便用手推門一小縫，發現裡面有濃厚木炭味，感覺不太對勁用腳踹開門進入房內，發現副隊長於寢室房間內輕生。

當時隊上同仁試圖急救副隊長並通報119前來救護，但消防隊到場後表示，已明顯死亡無須送往醫院急救，隨後鑑識小組進入房內初步勘驗未有發現遺書。

對於噩耗，同仁們一直不解他為何走上絕路，因為從沒聽過他在家庭、感情或財務上遇到困難，他在大家眼中一直是個樂天的人。

同仁們都稱，副隊長很樂天又好相處，與他一起工作的氛圍非常好，他雖然是長官但毫無官架子，反而常常幫大家排解疑難雜症，有時還會犧牲自己當擋箭靶，承受上級長官給的壓力與要求，至今還是不敢相信會發生這種事，對他的離開感到不捨。

分局指出，郭副隊長警大74期畢業、已婚育有1女8歲，去年8月調至東港警分局偵查隊擔任副隊長，本身並無特別就醫紀錄，生活正常無輕生跡象，工作職場也無異狀。

東港警分局表示，同仁聽聞惡耗都深感不捨，輕生原因目前待查了解中，將全力協助家屬處理郭副隊長後事相關事宜。

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