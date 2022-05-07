黃姵嘉（左一）帶著「假男友」楊銘威（右二）與父母伊正（左二）、苗可麗相見，但立刻露出馬腳。（公視台語台提供）

伊正（左）、苗可麗在劇中飾演曾爸、曾媽，兩人互動相當逗趣。（公視台語台提供）

奇幻浪漫台語劇《再見之後》由金鐘影后黃姵嘉飾演女主角曾楚薇，劇中她為了對父母應付感情狀況，找來青梅竹馬楊銘威救火當假男友，卻立刻穿幫被識破，劇情相當逗趣。這也是兩人繼《我的婆婆》後再度合作。本來就熟識的兩人，對戲時頻笑場，黃姵嘉也因為看到楊銘威不同的角色魅力，直呼，「他其實滿帥的！」

兩人再次合作默契依舊，但黃姵嘉開玩笑說因為彼此太熟：「拍攝過程中笑場的場次，大概都是因為他！」其實在演出《再見之後》時，兩人都在軋戲，楊銘威表示：「我看她黑眼圈很深，她看我黑眼圈也很深 ，各自笑噴。」黃姵嘉還透露：「有一天我們兩個在休息室聊天聊到一半突然一陣安靜，因為我們都睡著了！」兩人只能戲裡戲外都為對方互相打氣鼓勵。

《再見之後》另一大看點是苗可麗和伊正飾演的夫妻，兩人看似經常鬥嘴但感情超好，在劇中「笑」果十足，伊正和苗可麗已經認識多年也合作過，恰巧這次是合作台語戲劇，他表示：「可麗的台語非常好，也非常的會帶戲！」伊正自認過去少有以比較輕鬆無厘頭的方式呈現角色，「但又要蘊涵對老婆與女兒那種深切而含蓄的情感，可麗在表演節奏上對我幫助很多。」苗可麗則笑言兩人是「長青組」，「對於彼此的節奏與詮釋多能有所共鳴，所以合奏起來還蠻琴瑟和鳴的。」

苗可麗更大讚伊正：「人品和長相一樣帥呆了！」因為她常聽見伊正在工作空檔時和老婆孩子通電話，「他可以為了接送孩子而當天來回的奔波，真的很感動！」伊正不只在戲外疼妻女，劇中更是寵妻女魔人，不僅用貼心的方式關懷女兒黃姵嘉，更對老婆苗可麗百依百順，被問到「聽老婆的話」是否是維繫婚姻之道，他點頭肯定，「『聽某嘴，大富貴』這句流傳下來的俗諺真的有其道理！」他果然是詮釋《再見之後》帥尪兼慈父的不二人選。

奇幻浪漫台語戲劇《再見之後》故事敘述和初戀男友杜凱威（張耀仁飾）消失7年，仍未走出情傷的曾楚薇（黃姵嘉飾），在苦等不到杜凱威的消息後，被迫接受母親安排的相親，卻在相親飯局上錯認對象，鬧出了一連串搞笑意外後和醫美醫師許智然（楊子儀飾）「巧遇」。《再見之後》5月15日起每週日晚間8點公視台語台、晚間9點華視頻道播出。