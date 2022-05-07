香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅，預計全港市民都需要接種第4針疫苗，期望到時會有針對Omicron變種病毒的第2代疫苗。他指港大本月中會展開3款中國第2代疫苗，國藥及科興的臨床研究，預計3個月後會有初步結果，能在年底申請使用，他相信到時亦會有其他國家研發的第2代疫苗問世。

孔繁毅表示，香港免疫屏障高，建議如果抵港人士已經接種3針疫苗，或接種2針後感染康復，可以在機場檢測陰性後居家隔離，不需要入住隔離酒店，期間佩戴手帶。在本港第3針接種率達到9成，外圍環境疫情放緩，又無出現新變種病毒，就可再放寬入境限制，允許入境檢測陰性後，第2日就能如常上班及生活。

他又認爲，應取消航班熔斷機制，措施對預防輸入的作用不大，卻對航空公司營運影響大。

孔繁毅說，香港第五波疫情慢慢告一段落，相信1、2周後個案可以回落到雙位數，預計社區已經有400萬人感染，社區免疫屏障非常高，自然感染所產生抗體，一般能維持半年至1年，比疫苗效用更持久，相信就算放寬社交距離措施，餐廳4人或8人一桌，對香港疫情影響都不大。

孔繁毅表示，Omicron病毒的傳染性高，要清零是非常困難。不建議現階段做全民檢測，個案跌得快，做全民檢測的成本效益低，過程中又有機會出現交叉感染，效果適得其反，除非有新變種病毒出現，否則都不建議做全民檢測。

孔繁毅說，香港出現Omicron變種病毒的亞型分支，BA.4及BA.5，變種病毒多是屬於Omicron，但有機會出現免疫逃逸，對抗體治療及預防有影響，可能減少15％的疫苗抗體水平，但強調不影響接種3針疫苗預防重症及死亡的功效，相信就算有變種病毒流入社區，社區爆發的機會都不大。