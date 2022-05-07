27歲香港饒舌歌手程浚彥2018年出道，曾是地下音樂廠牌藝人，背景神秘的他其實家世不凡，是名符其實的富二代，他與圈外女友Christy交往4年多，近期Christy上傳了多張疑似在程浚彥家豪宅所拍的性感照，只見她裡面僅穿內衣褲，外面套了一件外套，大秀性感身材，引來網友批評她曝光程浚彥家的隱私，Christy火速隱藏了所有貼文，後來又解封，承認是一時失手。

程浚彥（Tyson Yoshi）是香港的獨立歌手，去年他和林家謙、姜濤及柳應廷參加「拉闊音樂會風火雷電」後人氣急升，而他為女友Christy所創作的同名歌曲〈Christy〉MV更創下1500萬點閱數，曾承認過去情史豐富的程浚彥遇上Christy後轉性成為好男人，兩人戀情穩定，交往4年，計畫3年後結婚生子。

而程浚彥先前常分享在家中的照片，近期眼尖觀眾發現在居家節目《家居‧築則》中某一期所介紹的豪宅，與程浚彥家相當相似，而程浚彥事後也承認此事，表示節目的設計師是趁他去台灣時連絡上他家人所拍攝而成，原本想直接打上他名字，但他第一時間反對，沒想到仍被認出，他直言自己私下是反感拍攝這類節目的人，但豪宅是屬於家人的，自己也不方便說什麼，間接證實了富二代身分。

另一方面，程浚彥的女友Christy平時也常分享到男友家中的照片，3月時她分享僅穿內衣在鏡前的自拍照，被質疑是未經同意就闖入家中主人房間照片，讓Christy被砲轟對男友家人不尊重，Christy第一時間隱藏所有貼文後，隔天又全部按開放，並在限時動態說：「失手不小心」，似乎已經得到男友家人原諒沒事了。