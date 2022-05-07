勒沃庫森極大機會取得下賽季的歐洲冠軍聯賽參賽資格（圖片來源︰達志影像）

德甲只餘下最後兩周球賽，拜仁慕尼黑贏得聯賽冠軍，菲爾德肯定降級。事實上，由於德甲大局已定，上周聯賽就出現拜仁慕尼黑和多特蒙德都敗陣的情況。所以餘下兩周聯賽，球隊戰意是重要考慮因素。

【足球-德甲】[勒沃庫森 @ 霍芬海姆][05/07(六) 21:30] [編號 720]

第3位的勒沃庫森聯賽32戰有58分排第3，雖然在數字上仍有機會趕過第2位的多特蒙德升上第2位，但其實要擔心隨後的球隊，因為勒沃庫森分別只領先第4位弗萊堡3分，以及領先第5位RB萊比錫4分而已。由於勒沃庫森最後1場聯賽就是對弗萊堡，為免夜長夢多，本場只要擊敗霍芬海姆，就可以確定取得下賽季歐洲冠軍聯賽參賽資格。

勒沃庫森最近聯賽成績也不錯，得到了2連勝，近6場聯賽4勝1平1敗，而在2022年聯賽也只曾落敗3場。捷克前鋒 Patrik Schick 派屈克·希克 在聯賽進了21球，只要他和其他主力發揮正常，勒沃庫森要擊敗霍芬海姆不會有太大的困難。

相反霍芬海姆既不擔心降級又跟歐洲賽事資格沒有太大關係的球隊。霍芬海姆32戰有46分排第8位，要取得歐戰資格，其實已無可能。球隊成績也反映了這點，球隊近7場聯賽不勝，當中成績是3和4敗。故此本場選不讓分/勒沃庫森勝。如果希望賠率再理想一點，可選讓分/勒沃庫森勝。

推薦︰ <足球>720 勒沃庫森@霍芬海姆 讓分 (勒沃庫森 (-1))；大小[客隊] (勒沃庫森 大 2.5)

科隆前鋒 莫德斯特 本賽季已攻進了19球（圖片來源︰達志影像）

科隆聯賽4連勝，大有機會取得下季歐洲賽事參賽資格，本場面對戰意薄弱的沃夫斯堡，首選不讓分/科隆勝。

【足球-德甲】[沃夫斯堡 @ 科隆][05/07(六)21:30] [編號 718]

科隆目前32戰56分排第6位，只落後第4位弗萊堡3分，由於弗萊堡最後一場聯賽要對第3位的勒沃庫森。如果科隆在餘下2場聯賽全勝，而弗萊堡和第5位的RB萊比錫全敗的話，科隆甚至有可能取得下季歐洲冠軍聯賽參戰資格。

相反如果科隆在餘下兩場聯賽有所失誤，就有可能失去下季歐洲賽事資格，因為球隊只領先第7位柏林聯1分。所以科隆戰意絕無疑問，最近4場聯賽全勝，進球數全都超過2.5球。前鋒 莫德斯特 Anthony Modeste 越戰越勇，本賽季已攻進了19球，升上射手榜第4位。

沃夫斯堡32戰38分排13位，離降級區仍有9分差距不需擔心。沃夫斯堡近2場聯賽不敗，取得1勝1和。要留意是，沃夫斯堡近7場聯賽2勝1平4敗，總進球數以2.5球算，成績是5大2小。所以本場首選不讓分/科隆勝，也可考慮大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>718沃夫斯堡 @ 科隆 不讓分 (科隆)；大小[總分] (大 2.5)