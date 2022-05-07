前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮同框看展。（曹婷婷攝）

前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮同框看展。（曹婷婷攝）

前副總統呂秀蓮今天到台南參加「HER-Story新女性50年」特展，提到台灣未來前景，她再度拋出「兩岸統合」取代「兩岸統一」，被問及對疫情看法，她說，2003年在阿扁總統領導之下，人民學會戴口罩對抗SARS，過去2年政府看起來好像很有能力，事實上是人民已知道要戴口罩，但也因為這樣，當疫情來的時候，很多問題都出現了，「我不便批評太多！」

前總統陳水扁今天也到場同框，被問到對呂秀蓮倡議「兩岸統合」的看法？陳水扁說，「今天不談這個」。

呂秀蓮說，目前COVID-19疫情肆虐，但相信總有一天會免除疫情，可是台灣面臨戰爭威脅，國人應該關心但不必擔心，更重要是提出對策，可惜，台灣朝野都沒有提出對策，沒有讓下一代看到方向，這也是為什麼她要辦特展，接下來，她也將於六都舉辦民間國是論壇。

她說，疫情摧毀過去人類文明，我們很有機會要重新思考、建構未來的兩岸關係，從烏克蘭例子，大家也要思考，我們跟大陸有需要一場戰爭嗎？

她說，拋出「一個中國」改成「一個中華」概念，兩岸不是「統一」，而是「兩岸統合」，如同歐盟、拉丁美洲共同體或東南亞國協，可以統合形成「中華邦聯」。呂秀蓮說，台灣也要積極和日本、韓國形成東北亞金三角，邀請太平洋彼岸的加拿大和美國等國家，形成太平洋民主國協，既不得罪美國也不得罪大陸。