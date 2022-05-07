公園內設有漁船造型的休憩場所，象徵當地傳統捕魚文化「牽罟織夢網」的特色。（呂健豪攝）

北海岸再添一處打卡新地標！新北市老梅綠石槽本就是石門地區的熱門觀光景點，新北市政府為了增加遊客遊憩景點的新選擇，特地在其周邊新開闢特色公園-「幸福雙心公園」，結合當地「牽罟織夢網」的傳統捕魚文化為主題，希望未來成為北海岸青春山海線上新的熱門打卡景點。

幸福雙心公園今（7）日由 市長侯友宜親自宣布啟用，並對外開放。公園面積約2600平方公尺，位於省道台2線淡金公路與老梅路交叉路口，緊鄰富基市民活動中心及幸福步道環繞，將在地牽罟文化和既有幸福石門意象結合，讓民眾在公園玩時，也可以了解石門老梅早期歷史特色。

工務局長詹榮鋒表示，公園內最大亮點為「牽罟織夢網」裝置藝術，透過巨型不鏽鋼骨架搭配炫彩玻璃組合而成，在豔陽照映下，產生不同光影變化。新工處補充說明，利用公園原屬的下凹窪地，使公園本身滯洪量更達300立方公尺，可減緩下游水患的發生、降低水患衝擊及沈澱泥砂等防洪減災功能。

除了公園本身極具特色外，公園所在地也鄰近老梅綠石槽、富基漁港、富貴角燈塔，更是前往野柳地質公園的路線之一，希望透過環道自行車道及「青春山海線」的結點，串聯北海岸的觀光資源，促進石門當地的經濟發展。