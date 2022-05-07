簡廷芮女兒小蘿蔔調皮的將驗孕棒放嘴巴。（藝和創意提供）

「最強校花」簡廷芮日前才為女兒小蘿蔔舉辦抓周派對，沒想到母親節前自己也收到大禮，一家三口迎接家中新成員「小芒果」的到來，即將組成自己心目中的開心農場。

簡廷芮表示之前某日睡前在床上跟老公聊天聊到一半，突然流起鼻血覺得奇怪，一種念頭就決定拿驗孕棒來驗一下，結果出來兩條線讓夫妻倆都傻眼，但其實驗孕當時簡廷芮就有預感，因為平常根本就不會流鼻血的她，這流鼻血的狀況就跟當時懷小蘿蔔一樣，很突然就流鼻血。

驗孕結果兩條線一出來，夫妻倆當下一驚，隨即就將小蘿蔔搞笑的和驗孕棒合照，沒想到小蘿蔔一拿到驗孕棒就想塞嘴巴，讓簡廷芮嚇到狂尖叫，而小蘿蔔還以為媽媽在逗她玩，讓簡廷芮又氣又好笑的，也讓簡廷芮提早感受到想組「開心農場」的願望這麼快就來臨，也笑說最近「兩條線」都讓會讓人心一驚。

小蘿蔔舉辦抓周趴時，簡廷芮特別將場景布置成「開心農場」，問及第二胎是否已經取好蔬菜水果之類的小名，簡廷芮笑說想了很久，目前應該會叫「小芒果」，因為懷這胎時突然對芒果超有興趣，狂吃芒果的各種零食，而且還不知男女，小芒果這小名男女通用！

簡廷芮近期拿到超音波照片時，馬上興奮的和小蘿蔔、小芒果兩位小寶貝一起合照，問到希望小芒果是男生還是女生，簡廷芮表示其實夫妻倆都很隨緣，但她私心覺得讓女兒小蘿蔔有個姊妹相伴是一件超棒的事，但另一半賴先生應該私心想要男生，因為賴先生目前是家裡唯一的男性，笑說想要有個男生可以接手賴先生在家當小弟的命運，多個男生供家中公主們使喚，充分展現愛老婆愛女兒的心意。