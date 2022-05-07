YouTuber「白癡公主」以無厘頭KUSO經典動漫聞名，憑自然不做作的性格吸引百萬粉絲；日前她分享美照還被大讚像關之琳、劉香慈等女神，讓她靈機一動向廣大網友徵求「撞臉仔」，還不忘擠出雙下巴分享醜照搞笑。白癡公主近日又出奇招，分享了一段更衣被突襲偷拍的影片，引起網友熱議。

白癡公主在社群平台發布影片，影片中她在辦公室角落換衣服，沒想到更衣間外的同事突然把簾子拉開，遠遠看去身形纖瘦的白癡公主，透過玻璃門面對鏡頭，沒想到身為小胸女孩的她，居然頂著一對巨乳，雖然打了馬賽克遮住卻疑似露點，由於只有下半身穿著褲子，讓她接近半裸面對鏡頭，並對著同事發出嬌羞的聲音，同事則是手裡拿著杯子，作勢嫌棄的樣子，甩手把布簾拉回原位，引起眾人哄堂大笑。

影片配文寫下「娘子軍辦公室驚見類荷蘭櫥窗女郎！同事掀簾嚇壞急拒看，痴娘子軍辦公室日常」，影片中她被同事的反應逗到大笑，仔細看才發現她穿的是道具假胸部，並不是真的走光，難怪罩杯可以一夜變大。

影片一曝光，讓許多網友熱烈回應「我真的沒想到翻開的畫面這麼衝擊」、「不要打碼」、「還好ig不會黃標」、「其實同事很喜歡」、「情況從糟糕變得其實可以理解」、「想當同事了」、「到底是福利還是懲罰」、「我們辦公室也需要支援這種櫥窗女郎」