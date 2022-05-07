利物浦 晉級歐洲冠軍聯賽決賽並向「四冠王」邁進（圖片來源︰達志影像）

利物浦要成為史無前例的四冠王，周六英超要先主場擊敗第5位的托特納姆熱刺。不過紅軍2022年聯賽不敗，本場首選不讓分/利物浦勝。

【足球-英超】[托特納姆熱刺 @ 利物浦 05/08(日)02:45] [編號 580]

利物浦在聯賽34戰82分排第2，繼續落後榜首曼城1分。本場先要擊敗熱刺，可暫時升上榜首，並將壓力放在稍後時間作賽的曼城身上。

利物浦周中晉級歐洲冠軍聯賽決賽後，向成為「四冠王」又邁進一步。球隊各項賽事最近6場全勝，當中4場更令對手沒法進球。埃及前鋒 薩拉赫 Mohamed Salah 聯賽累積進球達22球，勢成為神射手之餘，還交出13次助攻，紅軍幾乎站於不敗之地。

熱刺為取得下季歐洲冠軍聯賽參賽資格，在餘下每1場聯賽也是不容有失。該隊34戰61分排第5，跟第4位的兵工廠有2分差距。加上兩隊下周便會對壘，對陣利物浦和兵工廠這兩場比賽，將決定熱刺本賽季的成敗。不過熱刺作客利物浦成績甚差，對上一次能作客擊敗利物浦，已經是2011年的事。所以本場首選不讓分/利物浦勝。如果希望賠率更理想，甚至可考慮大小[客隊]小0.5。

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曼城在歐洲冠軍聯賽4強被皇馬擊敗出局（圖片來源︰達志影像）

曼城只要在餘下4場聯賽全勝便可贏得本賽季英超冠軍，周日對中游球隊紐卡索聯，再無任何保留，首選不讓分/曼城勝。

【足球-英超】[紐卡索聯 @曼城05/08(日)23:30] [編號 582]

衛冕的曼城在上周4:0大勝里茲聯後，聯賽34戰83分排榜首，領先第2位的利物浦1分，故此曼城只要在餘下4場聯賽全勝，便可封王。

由於曼城和利物浦只有1分差距，連球差也成為聯賽冠軍花落誰家的考慮因素。曼城大勝後，球差為正63，只落後正64的利物浦1球。前鋒「耶穌」Gabriel Jesus更成為奇兵，在近2場聯賽進了5球。加上球隊剛在歐洲冠軍聯賽4強出局，曼城只餘下英超可爭，為免最後「四大皆空」，在這餘下4場聯賽，曼城絕對是不容再失。

紐卡索聯在聯賽35戰有43分排第10確認保級成功，不過也無力角逐歐洲賽事資格。在沙烏地阿拉伯的巨額資金幫助下，球隊在2022年成績大為改善。但仔細觀察紐卡索聯在本賽季聯賽4場敗陣，有3場是敗給Big 6球隊，分別負給利物浦、熱刺和切爾西，可見跟Big 6球隊仍有一段力差距。故本場首選不讓分/曼城勝。

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